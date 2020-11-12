Запрещенному СБУ Газманову в России заблокировали счета: что стало причиной

Федеральная налоговая служба заблокировала счета продюсерской компании "Процентр", которая принадлежит российскому певцу Олегу Газманову.

Организацией управляла его супруга Марина Муравьева-Газманова, сообщили в Telegram-канале "Mash".

Согласно источнику, компания не смогла даже оплатить ремонт в офисе. В результате фонд капстроительства засудил их на 29 тысяч рублей.

Федеральная налоговая служба заблокировала счета продюсерской компании Олега Газманова ИА "Панорама"

Кроме того, накануне певец жаловался, что отменил более 100 концертов, поэтому не знает, на что ему жить. Также известно, что компания артиста "Газманов продакшен" закрылась еще до пандемии из-за убытков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 68-летний российский певец Олег Газманов, которому запрещен въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма, ошарашил поклонников танцами в полотенце.