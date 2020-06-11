Российская певица украинского происхождения Наташа Королева, которой СБУ запретила въезд в страну, высказалась об Украине и Революции Достоинства.

Так, по мнению Королевой, она является "истинной украинкой", и считает, что ей запретили въезд в Украину из-за зависти. Об этом шла речь в интервью Славе Демину для YouTube-проекта "Слава+" (смотрите видео в конце новости).

"В свидетельстве о рождении у меня написано, что я родилась в городе Киеве. У меня даже есть медаль, что "ребенок рожден в Киеве". Но по своему духу, по корням и темпераменту – этого не убрать – я такая прям "украинка-украиночка"! Это приходит с молоком матери", – высказалась Королева.

Наташа Королева Weacom.ru

Также артистка рассказала, что думает о запрете на въезд в Украину. По ее мнению, решение было принято незаконно, а факты, согласно которым она несет опасность для государственной целостности страны – сфабрикованы.

"Сейчас адвокаты занимаются моими делами в Украине. Что касается запрета на въезд в страну – он возник из-за какой-то зависти. Те обвинения, которые мне приписывали, это все недостоверно, все сфабриковано. Кому я где дорогу перешла? Почему музыка должна быть связана с политикой? Все обвинения – неправда", – возмутилась певица.

Наташа Королева на интервью у Славы Демина YouTube (скриншот видео)

Более того, она рассказала, что в 2013 году поддерживала события на Майдане в Киеве и оказывала помощь тем, кто постоянно находился там, вместе со своими братьями. Но, в то же время, когда протесты стали масштабными, она прекратила высказываться о своей позиции.

"Я поддерживала Евромайдан, у меня там братья носили борщи и были на Майдане. Это тот первый Майдан, когда побили детей. Я в своей квартире в Киеве приютила ребят, которые были на Майдане. Но потом эта история переросла в другую. Я увидела в информационном поле много п**дежа. Я теперь "в домике" и не хочу об этом говорить", – подчеркнула Королева.

Интервью Славы Демина с Наташей Королевой YouTube (скриншот видео)

Певица также отметила, что хочет приехать в Украину, и если не с концертом, то хотя бы сходить на кладбище на могилы к своим усопшим родственникам.

"У меня должен бы быть концерт в Киеве, все билеты были проданы, мы хотели даже объявлять второй – но кто-то очень сильно позавидовал. Хотя я гармонично вплетаю туда все украинское, я в этом преуспела. И вот, если я доеду с концертами в Украину, а я об этом даже не мечтаю... Та хоть бы так уже приехать на родину, хоть на кладбище сходить..." – подытожила Наталья.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2019 года певица украинского происхождения Наташа Королева обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд в страну.

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