Запрещенная СБУ Королева потеряла весь бизнес в России

Люди 09:44, 19.06.2020 Обновлено: 09:46, 19.06.2020

Известная российская певица украинского происхождения Наталия Королева, которой СБУ в 2016 году запретила въезд в Украину на 5 лет, заявила, что из-за карантина ее семья лишилась всего бизнеса.

Ей с мужем Тарзаном (Сергей Глушко) пришлось закрыть салоны красоты и спортзал, сообщило издание 7дней.ru.

"Мы их закрыли – с концами, то есть после отмены всех ограничений открывать не будем. Наш бизнес умер, как это ни печально", – сказала Королева.

Она добавила, что коронавирус не внес в ее жизнь глобальные плохие изменения.

"Из моего близкого окружения никто не умер, никто не заболел, и это уже хорошо! Слава богу, что так все обошлось. Мы уже вышли на какой-то другой уровень понимания жизни, когда брендовая сумка или куртка просто не интересует. Поверьте, понтами мы уже наелись..." – рассказала певица.

Королева и Тарзан
Instagram Наташи Королевой

Артистка добавила, что им с мужем удалось накопить некоторые средства.

"Мы умеем довольствоваться малым, умеем рассчитывать средства, чтобы пережить этот непростой период. Мы с Сережей за столько лет жизни на сцене что-то заработали, что-то скопили, что-то приобрели, и нам этого достаточно", – поделилась она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тарзан устроил голые танцы на сцене с незнакомкой на глазах у Королевой.

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