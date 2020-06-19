Запрещенная СБУ Королева потеряла весь бизнес в России

Известная российская певица украинского происхождения Наталия Королева, которой СБУ в 2016 году запретила въезд в Украину на 5 лет, заявила, что из-за карантина ее семья лишилась всего бизнеса.

Ей с мужем Тарзаном (Сергей Глушко) пришлось закрыть салоны красоты и спортзал, сообщило издание 7дней.ru.

"Мы их закрыли – с концами, то есть после отмены всех ограничений открывать не будем. Наш бизнес умер, как это ни печально", – сказала Королева.

Она добавила, что коронавирус не внес в ее жизнь глобальные плохие изменения.

"Из моего близкого окружения никто не умер, никто не заболел, и это уже хорошо! Слава богу, что так все обошлось. Мы уже вышли на какой-то другой уровень понимания жизни, когда брендовая сумка или куртка просто не интересует. Поверьте, понтами мы уже наелись..." – рассказала певица.

Королева и Тарзан

Артистка добавила, что им с мужем удалось накопить некоторые средства.

"Мы умеем довольствоваться малым, умеем рассчитывать средства, чтобы пережить этот непростой период. Мы с Сережей за столько лет жизни на сцене что-то заработали, что-то скопили, что-то приобрели, и нам этого достаточно", – поделилась она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тарзан устроил голые танцы на сцене с незнакомкой на глазах у Королевой.