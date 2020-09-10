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Запрещенная СБУ Королёва лишилась бизнеса в России

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Люди
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Артисты рассказали, почему пришлось закрыть свой бизнес

Артисты рассказали, почему пришлось закрыть свой бизнес. Газета.Ру

Российская артистка украинского происхождения Наташа Королёва, которой СБУ запретила въезд в страну, рассказала, что пандемия коронавируса "поставила жирную точку" на их семейном бизнесе в Москве.

Королева и ее супруг Сергей Глушко (Тарзан) были вынуждены закрыть сеть салонов красоты и фитнес-центры. Еще одной причиной певица назвала жесткую конкуренцию. Об этом шла речь в интервью для PEOPLETALK TV на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Еще до карантина у нас были мысли, что вести этот бизнес – нецелесообразно. Раньше была хорошая почва для создания бизнеса в сфере красоты. А сейчас салоны и фитнес-залы – на каждом углу. Всегда надо вовремя уйти как со сцены, так и с бизнеса. Коронавирус же поставил жирную точку. Может быть,. я бы и еще потянула с этим, потому что у меня была хорошая команда и хороший персонал. Все четко работало", – высказалась певица.

Наташа Королёва и Сергей Глушко закрыли свой бизнес в Москве.

Наташа Королёва и Сергей Глушко закрыли свой бизнес в Москве. Вокруг ТВ

Также Королёва отметила, что из-за жесткой конкуренции в Москве у нее пропало желание заниматься бизнесом.

"Я поняла, что больше этим заниматься не хочу. При этом я не понесла больших убытков, я очень рациональный человек и все продумала", – подытожила артистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тарзан устроил голые танцы на сцене с незнакомкой на глазах у Королевой. Его выходка вызвала шквал критики в сети.

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