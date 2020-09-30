Запрещенная СБУ Гришаева: Украина и Россия объединятся, наши народы не разорвешь

Российская актриса украинского происхождения Нонна Гришаева откровенно призналась, к какой стране она себя больше относит.

Подробностями артистка поделилась в интервью для программы "Эмпатия Манучи". По словам Гришаевой, она любит Украину и Россию одинаково. Поэтому она надеется, что между этими странами настанет мир и "потихонечку" они восстановят отношения и объединятся (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вообще, когда мне задают подобные вопросы: откуда я – с Украины или с России – я сразу начинаю ощущать себя маленькой девочкой в зале суда при разводе родителей. Спрашивают, а ты с кем хочешь жить – с папой или мамой? А я люблю и папу, и маму. Я люблю и Украину, и Россию. И не надо меня спрашивать, это мои родители, и пусть "мама" не права в чем-то, или "папа" не прав. Но я люблю их обоих. И я абсолютно уверена, что все равно настанет мир и все равно мы (Россия и Украина. – Ред.) объединимся и потихонечку отношения восстановятся. Я устала об этом кричать. Одни люди не слышат, другие – страдают", – заявила Гришаева.

Она также добавила, что украинцы и россияне – это один народ, который переплетен так, что его "не разорвать".

"Есть много украинцев в России с русскими паспортами, а есть много россиян в Украине с украинскими. Они себя кем должны ощущать? Мы просто один народ, мы переплетены так, что нас не разорвешь, нет народов ближе. Братьев!" – подытожила она.

Напомним, что ранее Нонне Гришаевой запретили въезд в Украину из-за выступления в оккупированном Крыму – актриса в 2017 году принимала участие в детском кинофестивале "Алые паруса", который проходил в "Артеке". Также она числится в базе "Миротворец".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса украинского происхождения Нонна Гришаева, которой в июле 2017 года запретили въезд в Украину из-за посещения Крыма, засветилась в Одессе.