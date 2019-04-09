''Заправили на 31 тысячу гривен'': Никитюк рассказала о конфузе на заправке

Украинская телеведущая Леся Никитюк, звезда передачи "Хто зверху", угодила в конфуз на автозаправочной станции, куда приехала заправить автомобиль.

Как рассказала знаменитость в личных Instagram-сториз, она вовремя заметила сумму в чеке, которая превысила ожидаемую в десятки тысяч гривен.

"Меня только что заправили на 31 тысячу 958 гривен. Еслибы вовремя не заметила, у меня бы здесь бензин лился рекой из бака. Так что будьте внимательны и осторожны", — посоветовала на видео Никитюк.

"Лоханулась бы с самого утра. Всегда обращайте внимание на то, как вы рассчитываетесь карточкой", — добавила ведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк вызвала неоднозначную реакцию своих подписчиков откровенным фото, на котором смело продемонстрировала грудь.

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