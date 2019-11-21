"Заплатят сполна": Джамала выпустила клип о Голодоморе в Украине

Украинская певица Джамала представила клип на песню "Цена правды", которая стала саундтреком к одноименному фильму о Голодоморе в Украине.

Как сообщает PR-служба, музыку к песне написала сама Джамала, а слова - Джамала вместе с Викторией Платовой.

Джамала Инстаграм

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"Меня поразила история, послужившая основой для картины. События фильма разворачиваются во время одного из самых трагических периодов, который замалчивался десятилетиями. В центре повествования обычный журналист, который проявляет настоящий героизм, чтобы донести информацию о Голодоморе мировой общественности. Как мы знаем, люди, которые не боятся и борются за правду, платят за это высокую цену. Мне близка эта идея, она во многом перекликается с моим творчеством", - поделилась Джамала.

Джамала Инстаграм

В песне звучат такие слова:

"У всего есть цена. И заплатят сполна за всех, кто ушел. Ты один знаешь правду эту..."

Режиссером видео выступила Катя Царик, которая известна работами для таких артистов как Наталья Могилевская, "Скрябин", "С.К.А.Й." и других.

В Instagram певицы поклонники уже начали делиться своими впечатлениями от клипа:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская певица Джамала покорила Европу треком Solo, который вошел в ТОП-10 лучших песен британских чартов.

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