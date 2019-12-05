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5 декабря • обновлено в 14:51
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"Заплачут и обнимутся": в сети высмеяли пресс-конференцию Медведева со звездами ТВ

1.7т
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В сети высмеяли пресс-конференцию премьер-министра России Дмитрия Медведева, на которую пригласили комиков, ведущих и звезд ТВ.

Так, на мероприятии присутствовали блогер и ведущая Анастасия Ивлеева, комик Тимур Батрутдинов, Юлия Михалкова из "Уральских пельменей" и многие другие.

"Заплачут и обнимутся": в сети высмеяли пресс-конференцию Медведева со звездами ТВ
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"Батрутдинов спросит: "А как вы справляетесь с тем, что на вас никто не обращает внимания и вы обречены всегда быть вторым в тандеме?", а потом они оба заплачут и обнимутся", - комментируют присутствие комика в сети.
"Заплачут и обнимутся": в сети высмеяли пресс-конференцию Медведева со звездами ТВ
"Блогер и ведущая телеканала "Пятница" Настя Ивлеева на пресс-конференции Дмитрия Медведева. Это пока главное, что мы узнали за 20 минут общения премьера с журналистами", - пишут в сети.
"Заплачут и обнимутся": в сети высмеяли пресс-конференцию Медведева со звездами ТВ
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"Заплачут и обнимутся": в сети высмеяли пресс-конференцию Медведева со звездами ТВ
"Настя, ты что там делаешь? Выхади. Ивлееву позвали на прямой эфир федеральных каналов с Дмитрием Медведевым. Неужели спросит про размер (бюджета)?"
"Заплачут и обнимутся": в сети высмеяли пресс-конференцию Медведева со звездами ТВ
Тимур Батрутдинов

Тимур Батрутдинов

Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева

Юлия Михалкова

Юлия Михалкова

Как ранее писал OBOZREVATEL, российского комика, звезду Comedy Club Тимура Батрутдинова разгромили на популярном комедийном шоу "Прожарка". Так, артиста высмеяли сразу шесть девушек. Одна из них назвала его "старым испорченным лизуном".

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Тимур Батрутдинов Анастасия Ивлеева Дмитрий Медведев
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Посмотрев 2 минуты,переключил,держаться не было сил.На пресс-конференции дю полной кучи не хватало Галкина,Паши Воли и вашего Ковтуна.
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hunt andres
hunt andres
Что это было?
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Они всего лишь модераторы. Как говориться чья бы мычала. Напомню, у вас аж страной управляет комик-группа Квартал-95, у вас во главе государства стоит главный комик страны. Так что, спрячьтесь.
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