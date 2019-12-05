"Заплачут и обнимутся": в сети высмеяли пресс-конференцию Медведева со звездами ТВ

В сети высмеяли пресс-конференцию премьер-министра России Дмитрия Медведева, на которую пригласили комиков, ведущих и звезд ТВ.

Так, на мероприятии присутствовали блогер и ведущая Анастасия Ивлеева, комик Тимур Батрутдинов, Юлия Михалкова из "Уральских пельменей" и многие другие.

"Батрутдинов спросит: "А как вы справляетесь с тем, что на вас никто не обращает внимания и вы обречены всегда быть вторым в тандеме?", а потом они оба заплачут и обнимутся", - комментируют присутствие комика в сети.

"Блогер и ведущая телеканала "Пятница" Настя Ивлеева на пресс-конференции Дмитрия Медведева. Это пока главное, что мы узнали за 20 минут общения премьера с журналистами", - пишут в сети.

"Дейнерис Таргариен грустно от уровня российского ВВП"

"Настя, ты что там делаешь? Выхади. Ивлееву позвали на прямой эфир федеральных каналов с Дмитрием Медведевым. Неужели спросит про размер (бюджета)?"

Тимур Батрутдинов

Анастасия Ивлеева

Юлия Михалкова

Как ранее писал OBOZREVATEL, российского комика, звезду Comedy Club Тимура Батрутдинова разгромили на популярном комедийном шоу "Прожарка". Так, артиста высмеяли сразу шесть девушек. Одна из них назвала его "старым испорченным лизуном".

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!