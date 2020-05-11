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11 мая • обновлено в 16:44
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"Запел на украинском!" Alyona Alyona и Kyivstoner взорвали сеть хитом

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Известная украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко) и скандальный исполнитель Kyivstoner (Альберт Васильев) поразили сеть новым совместным треком.

Песня получила название "Рятувальний круг". Клип, в котором комично показывают пышнотелых людей, опубликован на YouTube (видео смотрите в конце новости).

Alyona Alyona и Kyivstoner вклипе "Рятувальний круг"

Alyona Alyona и Kyivstoner вклипе "Рятувальний круг"

YouTube

На кадрах Аlyona Alyona и Kyivstoner пародируют занятия спортом, а также показывают действия, которые негативно сказываются на фигуре (переедание, неактивный способ жизни). Однако при этом текст композиции рассказывает о нематериальных вещах: дружбе, важности восприятия себя таким, каким ты есть.

Сама рэперша сказала о релизе нового хита следующее:

"Хорошо, когда у тебя есть друг. Человек, который всегда придет на помощь и поддержит тебя. А еще лучше, когда каждый может быть другом себе сам, любить себя, каждую часть своего тела, не стесняться того, что отличает от других. Спасательный круг – у меня и у Альберта он есть – это крепкая дружба, проверенная годами! Хотелось бы, чтобы каждый нашел свой "круг".

Многих слушателей удивил тот факт, что Kyivstoner, который периодически живет в Москве и выступает в России, исполнил трек "Рятувальний круг" на украинском языке. Пользователи отметили, что украинский язык "очень идет" Альберту.

"Боже это лучший фит-2020! На украинском он звучит анриал! Kyivstoner на украинском звучит очень сексуально. Алена просто какая-то чудотворица для украинской сцены", – рассыпались в комплиментах фанаты.

"Запел на украинском!" Alyona Alyona и Kyivstoner взорвали сеть хитом
"Запел на украинском!" Alyona Alyona и Kyivstoner взорвали сеть хитом
"Запел на украинском!" Alyona Alyona и Kyivstoner взорвали сеть хитом
"Запел на украинском!" Alyona Alyona и Kyivstoner взорвали сеть хитом
"Запел на украинском!" Alyona Alyona и Kyivstoner взорвали сеть хитом

Как сообщал OBOZREVATEL, Alyona Alyona недавно вошла в рейтинг 10 самых перспективных рэп-исполнителей Европы по версии немецкого портала Highsnobiety.

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Автор
Ева Романова
Персона
ALYONA ALYONA
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу рэпер
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