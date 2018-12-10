''Занимаюсь сексом бурно'': Астафьева засветила грудь в популярном украинском шоу

Украинская певица и актриса Даша Астафьева, экс-вокалистка группы Nikita, рассказала об интимных подробностях своей жизни.

Так, Астафьева отметила, что у нее никогда не было секса с девушкой. Об этом звезда рассказала в шоу "Караоке на колесах", выпуск которого опубликован на YouTube.

На вопрос журналиста о том, был ли у певицы секс в автомобиле, она ответила - нет.

"Я считаю, что в машине слишком мало места для этого. Я этим занимаюсь бурно. Мне даже комнаты мало", - сказала Астафьева.

Как сообщал OBOZREVATEL, певица Даша Астафьева вызвала среди поклонников в сети споры по поводу своей новой работы. Артистка презентовала пошлый клип на песню "Fetish". В нем Астафьева появилась в разных образах: от сексуального к чувственному.