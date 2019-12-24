"Занимается ж**окрутством": Собчак выругалась на росТВ из-за Галкина

Российская телеведущая Ксения Собчак, которую заподозрили в беременности, выругалась в прямом эфире на российском телевидении из-за комика и мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина.

Она заявила, что комик боится идти к ней на интервью. Видео разместили на официальном Youtube-канале шоу "Сегодня вечером" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Ксения Собчак на шоу "Сегодня вечером" Скриншот из видео

Как оказалось, Собчак звала супруга Аллы Пугачевой принять участие в ее YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!", но он отказал ей. Вспомнив об этом факте, ведущая обвинила Галкина в трусости.

Ксения Собчак Скриншот из видео

Светлана Лобода и Максим Галкин Скриншот из видео

"Если захотите — вырежете это. Я все равно скажу, как умею, по-простому, по-ютьюбовски. Как только я чувствую, что человек занимается ж**окрутством, я так устроена, что начинаю впиваться в него", — заявила Собчак.

Как ранее писал OBOZREVATEL, скандальный священник РПЦ, протоиерей Всеволод Чаплин назвал дешевым хайпом поступок телеведущей Ксении Собчак, которая надела серьги с портретом Иисуса.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!