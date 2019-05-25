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"Замуж собралась?" Разведенная Лорак удивила сеть "свадебным" нарядом

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Одиозная украинская певица Ани Лорак, которая переехала в Россию, удивила поклонников появлением на публике в необычном "свадебном" образе.

Так, Каролина выбрала объемное белое платье для вручения "IX Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV". Фотографии звезды появились на ее странице в Instagram, а также были опубликованы в аккаунте телеканала.

Мнения об удачности или провале лука в сети разделились, однако многие поклонники сошлись во мнении, что наряд артистки напоминает свадебный.

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Ани Лорак

Ани Лорак

instagram.com/anilorak

Ани Лорак

Ани Лорак

instagram.com/ru_tv

"Вы как невеста. Очень красиво и нежно", "Неожиданный образ", "Умеете удивлять! Сегодня у вас самый настоящий образ невесты!" "Каролина, вы замуж собрались на премии?" – пишут в комментариях.

"Замуж собралась?" Разведенная Лорак удивила сеть "свадебным" нарядом
"Замуж собралась?" Разведенная Лорак удивила сеть "свадебным" нарядом
"Замуж собралась?" Разведенная Лорак удивила сеть "свадебным" нарядом
"Замуж собралась?" Разведенная Лорак удивила сеть "свадебным" нарядом
"Замуж собралась?" Разведенная Лорак удивила сеть "свадебным" нарядом
"Замуж собралась?" Разведенная Лорак удивила сеть "свадебным" нарядом
"Замуж собралась?" Разведенная Лорак удивила сеть "свадебным" нарядом

Ани Лорак

Ани Лорак

instagram.com/anilorak

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Ани Лорак
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесфотографииInstagramНовости России
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