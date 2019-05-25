"Замуж собралась?" Разведенная Лорак удивила сеть "свадебным" нарядом

Одиозная украинская певица Ани Лорак, которая переехала в Россию, удивила поклонников появлением на публике в необычном "свадебном" образе.

Так, Каролина выбрала объемное белое платье для вручения "IX Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV". Фотографии звезды появились на ее странице в Instagram, а также были опубликованы в аккаунте телеканала.

Мнения об удачности или провале лука в сети разделились, однако многие поклонники сошлись во мнении, что наряд артистки напоминает свадебный.

Ани Лорак instagram.com/anilorak

Ани Лорак instagram.com/ru_tv

"Вы как невеста. Очень красиво и нежно", "Неожиданный образ", "Умеете удивлять! Сегодня у вас самый настоящий образ невесты!" "Каролина, вы замуж собрались на премии?" – пишут в комментариях.

Ани Лорак instagram.com/anilorak

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