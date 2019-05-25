"Замуж собралась?" Разведенная Лорак удивила сеть "свадебным" нарядом

Одиозная украинская певица Ани Лорак, которая переехала в Россию, удивила поклонников появлением на публике в необычном "свадебном" образе.
Так, Каролина выбрала объемное белое платье для вручения "IX Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV". Фотографии звезды появились на ее странице в Instagram, а также были опубликованы в аккаунте телеканала.
Мнения об удачности или провале лука в сети разделились, однако многие поклонники сошлись во мнении, что наряд артистки напоминает свадебный.
Ани Лорак
instagram.com/anilorak
Ани Лорак
instagram.com/ru_tv
"Вы как невеста. Очень красиво и нежно", "Неожиданный образ", "Умеете удивлять! Сегодня у вас самый настоящий образ невесты!" "Каролина, вы замуж собрались на премии?" – пишут в комментариях.
Ани Лорак
instagram.com/anilorak
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ани Лорак со скандалом рассталась с супругом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила почти 10 лет в браке.
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео с молодой моделью Яной Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
Брат певицы рассказал подробности, уточнив, что дочь София после развода остается с матерью.
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