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Замена Собчак? Виторгана засекли в компании красивой незнакомки

3.3тЧитать материал на украинском

Бывшего супруга журналистки и телеведущей Ксении Собчак Максима Виторгана засекли в компании незнакомки.

Telegram-канал "Только никому" получил информацию от подписчиков, что его заметили с неизвестной блондинкой, за которой он заботливо ухаживал.

"За Максима Виторгана больше не надо переживать, кажется, он уже не одинок. За геолокацию отдельный респект нашему читателю, под окнами караулить конечно не поедем", – сказано в сообщении.

Максим Виторган

Максим Виторган

Instagram@mvitorgan

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Так, один из читателей рассказал журналистам, что Виторган шел в компании прекрасной дамы с чемоданом на Краснопресненской набережной в Москве.

"Они так пронеслись, что еле успела его рассмотреть. Даже дом назвать смогу, а вот барышню нет. Он очень улыбался, но никаких прямых проявлений чувств не было, мило болтали и залетели в подъезд", – рассказала подписчица.

Замена Собчак? Виторгана засекли в компании красивой незнакомки

OBOZREVATEL решил просмотреть аккаунты Виторгана. В день, когда его засекли с блондинкой на улице, актер опубликовал общий снимок с коллегой по цеху Анной Михалковой, с которой совместно выступал в Уфе на фестивале "Беспринцыпные чтения".

"Tsypkin — connecting people! (Цыпкин соединяет людей, - Ред). Спасибо, Уфа", – подписал Виторган.

Есть вероятность, что бывшего мужа Собчак видели именно в Михалковой, хотя, это тайна, покрытая мраком. Ведь поклонница светловолосую спутницу не узнала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Ксения СобчакМаксим Виторган
Место
РоссияМосква
Теги
разводшоу-бизнессплетниНовости России
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