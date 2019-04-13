Замена Собчак? Виторгана засекли в компании красивой незнакомки

Бывшего супруга журналистки и телеведущей Ксении Собчак Максима Виторгана засекли в компании незнакомки.

Telegram-канал "Только никому" получил информацию от подписчиков, что его заметили с неизвестной блондинкой, за которой он заботливо ухаживал.

"За Максима Виторгана больше не надо переживать, кажется, он уже не одинок. За геолокацию отдельный респект нашему читателю, под окнами караулить конечно не поедем", – сказано в сообщении.

Максим Виторган Instagram@mvitorgan

Так, один из читателей рассказал журналистам, что Виторган шел в компании прекрасной дамы с чемоданом на Краснопресненской набережной в Москве.

"Они так пронеслись, что еле успела его рассмотреть. Даже дом назвать смогу, а вот барышню нет. Он очень улыбался, но никаких прямых проявлений чувств не было, мило болтали и залетели в подъезд", – рассказала подписчица.

OBOZREVATEL решил просмотреть аккаунты Виторгана. В день, когда его засекли с блондинкой на улице, актер опубликовал общий снимок с коллегой по цеху Анной Михалковой, с которой совместно выступал в Уфе на фестивале "Беспринцыпные чтения".

"Tsypkin — connecting people! (Цыпкин соединяет людей, - Ред). Спасибо, Уфа", – подписал Виторган.

Есть вероятность, что бывшего мужа Собчак видели именно в Михалковой, хотя, это тайна, покрытая мраком. Ведь поклонница светловолосую спутницу не узнала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года. В конце 2018 появилась информация, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.

21 января супруг Собчак избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой, из-за чего началась шумиха в прессе.

Позже появились подробности драки. Сообщалось, что Виторган был пьяным.

6 марта Ксению заметили с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались на официальном мероприятии в щеку.

7 марта Собчак и Виторган написали одинаковые тексты о том, что давно не живут вместе. После этого Ксения дала несколько интервью, где рассказала о прекрасных отношениях с Максимом.

А уже 7 апреля счастливого Виторгана заметили в объятиях российской актрисы Дарьи Екамасовой.

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