"Заливала лидокаином": всплыла пугающая информация о болезни Началовой

Российская певица Юлия Началова, которая пребывает в медикаментозной коме, перед госпитализацией сильно натерла ногу.

Об этом рассказал друг артистки в комментарии "Комсомольской правде", уточнив, что рана с каждым днем превращалась в болячку, пока не стала похожа на дырку.

"Все началось с того, что на телепроекте "Один в один" Юля натерла ногу. Но рана не спешила заживать, хотя Юля регулярно обрабатывала, заливала ее лидокаином. Обычная ранка с каждым днем превращалась в нехорошую болячку. А перед госпитализацией и вовсе была похожа на дырочку. Юля думала, что рана не спешит затягиваться, поскольку у нее диабет", – рассказал друг певицы.

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По его словам, в больнице сначала заподозрили заражение крови, однако позже отбросили эту версию. Позже состояние Началовой резко ухудшилось, из-за чего ее ввели к медикаментозную кому.

Юлия Началова instagram

По словам друга певицы, сейчас ей стало немного лучше. Врачам удалось нормализовать сахар. По словам медиков, она медленно идет к выздоровлению.

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