"Заливала лидокаином": всплыла пугающая информация о болезни Началовой

Российская певица Юлия Началова, которая пребывает в медикаментозной коме, перед госпитализацией сильно натерла ногу.
Об этом рассказал друг артистки в комментарии "Комсомольской правде", уточнив, что рана с каждым днем превращалась в болячку, пока не стала похожа на дырку.
"Все началось с того, что на телепроекте "Один в один" Юля натерла ногу. Но рана не спешила заживать, хотя Юля регулярно обрабатывала, заливала ее лидокаином. Обычная ранка с каждым днем превращалась в нехорошую болячку. А перед госпитализацией и вовсе была похожа на дырочку. Юля думала, что рана не спешит затягиваться, поскольку у нее диабет", – рассказал друг певицы.
По его словам, в больнице сначала заподозрили заражение крови, однако позже отбросили эту версию. Позже состояние Началовой резко ухудшилось, из-за чего ее ввели к медикаментозную кому.
Юлия Началова
По словам друга певицы, сейчас ей стало немного лучше. Врачам удалось нормализовать сахар. По словам медиков, она медленно идет к выздоровлению.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностями.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Блогер Лена Миро проанализировала ситуацию с певицей и пришла к выводу, что ее состояние ухудшилось из-за алкоголя.
14 марта менеджер певицы рассказала, что она постепенно стабилизируется.
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