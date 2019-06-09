"Закрой свой рот, бл**ь!" Харламов разозлил любимого актера Путина (18+)

Шоумен и резидент российского Comedy Club Гарик Харламов потроллил мемами известного актера Алексея Панина, чем вызвал его гнев.

Любимый актер президента РФ Владимира Путина, как его часто называют, опубликовал на своей странице Instagram видеообращение (чтобы посмотреть мемы и ролик, проскролльте страницу).

Несколько мемов на странице Харламова появилось после того, как Панин показал видео с пометкой 18+, где были показаны ноги неизвестной девушки с секусуальным подтекстом. В ответ на это актер настоятельно порекомендовал шоумену прекратить.

Ссора Панина и Харламова

"Я не хотел отреагировать, но мне присылают линки на Харламова. Он, смотрю, не унимается. Посмотрел, зашел на его страничку. Что хочу сказать. Гарик, дорогой, бл*ь, не буди лиха, пока оно тихо. Я же могу так разъе*ать, что мало тебе не покажется. Я очень много знаю информации про твоих друзей из Comedy Club, про тебя. Ты хочешь такой же расклад, как с Галкиным?! Не трогайте меня лучше, бл**ь, я то свободный человек, и я живу так, как я хочу. Что касается Харламова. Я, бл*дь, хороший артист, я работал с великими, а ты, к сожалению, бездарный КВНщик. Пожалуйста, закрой свой рот, бл**ь", – сказал Панин.

Кадр из скандального видео, на которое Харламов сделал мемы (18+)

Instagram @garikkharlamov

Instagram @garikkharlamov

Instagram @garikkharlamov

Instagram @garikkharlamov

Instagram @garikkharlamov

Instagram @garikkharlamov

Instagram @garikkharlamov

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику" (18+)

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года стало известно, что Панин собрался навсегда уехать из РФ. Это наделало очень много шумихи в прессе, из-за чего актеру пришлось пояснить, что всем, кто хочет нормальной жизни для своих детей, нужно бежать из этой страны.

После переезда Панин назвал Россию грязной и гомофобной страной, из-за чего был новый скандал. На него даже написали заявление в Следственый комитет РФ, а пост с критикой в Instagram несколько раз удаляли.

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