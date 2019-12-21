Закончились деньги? У мужа онкобольной Заворотнюк начались проблемы

Мужу звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием в реабилитационном центре элитной клиники на Рублевке, Петру Чернышеву заблокировали банковские счета.

Фигуристу более недоступны финансовые операции в одном из российских банков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

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Заморозка может быть связана с подозрительными финансовыми операциями. Активы мужа Анастасии Заворотнюк были заблокированы по инициативе налоговой службы Санкт-Петербурга, так как Петр Чернышев и его компании оформлены именно там.

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