"Закон тебе не писан?" 29-летнего футболиста затравили за роман с 17-летней внучкой Ельцина

29-летнего российского футболиста Федора Смолова затравили в сети из-за романа с 17-летней внучкой первого президента РФ Бориса Ельцина Марией Юмашевой.

Так, в комментариях под первым совместным снимком пары в Instagram, пользователи принялись обсуждать отношения Федора и Марии.

В частности, поклонники обратили внимание на то, что возлюбленной футболиста всего лишь 17 лет, а разница в возрасте между ними – 12 лет.

"Не знала, что Федор любит отдыхать с несовершеннолетними", "Сколько сейчас за совращение несовершеннолетних дают?", "Федя, внучке Ельцина всего 17 лет. Закон тебе не писан что ли?", "Федя, когда на зону?", – писали подписчики под фотографией.

Федор Смолов и Мария Юмашева Instagram @smolovfedor_10

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что внучка Бориса Ельцина прокомментировала снимок Федора Смолова с отдыха в Instagram, оставив смайлик в виде перчика. А Смолов на него отреагировал: "Ты повторяешься".

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