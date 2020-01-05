Главная Новости
5 января • обновлено в 16:11
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Закон тебе не писан?" 29-летнего футболиста затравили за роман с 17-летней внучкой Ельцина

Читать материал на украинском

29-летнего российского футболиста Федора Смолова затравили в сети из-за романа с 17-летней внучкой первого президента РФ Бориса Ельцина Марией Юмашевой.

Так, в комментариях под первым совместным снимком пары в Instagram, пользователи принялись обсуждать отношения Федора и Марии.

Новости
Внучка Ельцина выросла: как она сейчас выглядит и чем занимается

В частности, поклонники обратили внимание на то, что возлюбленной футболиста всего лишь 17 лет, а разница в возрасте между ними – 12 лет.

"Не знала, что Федор любит отдыхать с несовершеннолетними", "Сколько сейчас за совращение несовершеннолетних дают?", "Федя, внучке Ельцина всего 17 лет. Закон тебе не писан что ли?", "Федя, когда на зону?", – писали подписчики под фотографией.

"Закон тебе не писан?" 29-летнего футболиста затравили за роман с 17-летней внучкой Ельцина
"Закон тебе не писан?" 29-летнего футболиста затравили за роман с 17-летней внучкой Ельцина
"Закон тебе не писан?" 29-летнего футболиста затравили за роман с 17-летней внучкой Ельцина
"Закон тебе не писан?" 29-летнего футболиста затравили за роман с 17-летней внучкой Ельцина
"Закон тебе не писан?" 29-летнего футболиста затравили за роман с 17-летней внучкой Ельцина
"Закон тебе не писан?" 29-летнего футболиста затравили за роман с 17-летней внучкой Ельцина
"Закон тебе не писан?" 29-летнего футболиста затравили за роман с 17-летней внучкой Ельцина
"Закон тебе не писан?" 29-летнего футболиста затравили за роман с 17-летней внучкой Ельцина
"Закон тебе не писан?" 29-летнего футболиста затравили за роман с 17-летней внучкой Ельцина
"Закон тебе не писан?" 29-летнего футболиста затравили за роман с 17-летней внучкой Ельцина
"Закон тебе не писан?" 29-летнего футболиста затравили за роман с 17-летней внучкой Ельцина
"Закон тебе не писан?" 29-летнего футболиста затравили за роман с 17-летней внучкой Ельцина
"Закон тебе не писан?" 29-летнего футболиста затравили за роман с 17-летней внучкой Ельцина
"Закон тебе не писан?" 29-летнего футболиста затравили за роман с 17-летней внучкой Ельцина
"Закон тебе не писан?" 29-летнего футболиста затравили за роман с 17-летней внучкой Ельцина
"Закон тебе не писан?" 29-летнего футболиста затравили за роман с 17-летней внучкой Ельцина
"Закон тебе не писан?" 29-летнего футболиста затравили за роман с 17-летней внучкой Ельцина
Федор Смолов и Мария Юмашева

Федор Смолов и Мария Юмашева

Instagram @smolovfedor_10

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что внучка Бориса Ельцина прокомментировала снимок Федора Смолова с отдыха в Instagram, оставив смайлик в виде перчика. А Смолов на него отреагировал: "Ты повторяешься".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Анна Михно
Персоны
Борис Ельцин Федор Смолов
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
8
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги