Закомплексованный парень весом 130 кг похудел до неузнаваемости. Фото

26-летний житель Лондона Харви Квирк, который комплексовал из-за лишнего веса, похудел и изменился до неузнаваемости. Помогли ему в этом регулярные тренировки и правильное питание.

О невероятных изменениях британца сообщает Daily Mail (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Парень много лет злоупотреблял фаст-фудом и выпивал по четыре литра кока-колы в день, что негативно повлияло не только на его вес, но и на здоровье в целом. Спустя восемь лет он пришел к выводу, что такой образ жизни мешает ему показаться перед своей девушкой Грейс без одежды и понял, что пора что-то менять.

Сперва 130-килограммовый Квирк, как и многие, не разобрался в проблеме и начал голодать. Вес ушел быстро, но также стремительно вернулся, а о улучшении здоровья не приходилось и говорить.

Харли Квирк до похудения Facebook / Harvey Flynn Quirke

Отказавшись от вредной еды с лимонадом и перейдя на правильный рацион, парень пришел в восторг после увиденных результатов. Несмотря на все трудности, ему удалось сбросить 57 кг. В 2019 году у парня умер друг, поэтому он сорвался, заедая горе.

Однако это не продлилось долго, и британец вернулся к прежнему образу жизни. В спортзале Харви познакомился с тренером, который практикует веганство, и тоже заинтересовался таким способом питания. Правильно составленный рацион и регулярные спортивные занятия (тренировки по шесть раз в неделю) сотворили чудо с телом парня, что смогло повысить его уверенность в себе.

Харли Квирк до и после Facebook / Harvey Flynn Quirke

Теперь его внешнему виду позавидуют любые спортсмены, а комплексы британца больше не беспокоят.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о звездах, которые смогли существенно сбросить вес.

Также бывший советник секретаря СНБО, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо рассказал о том, что чуть не умер из-за лишнего веса. Шокирующие подробности можно прочитать здесь.

Кроме того, названа диета, которая помогла сбросить вес певице Адель.