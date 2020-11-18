Заключенный Вайнштейн в тяжелом состоянии: он мог повторно заразиться коронавирусом

София Ковнир Люди 13:06, 18.11.2020 Обновлено: 13:11, 18.11.2020

У бывшего голливудского продюсера 68-летнего Харви Вайнштейна, который отбывает тюремное заключение за сексуальные преступления, ухудшилось состояние в тюремном изоляторе.

Как сообщает "TMZ", он мог повторно заразиться коронавирусом.

Так, продюсер снова сдал тесты, результаты которых еще неизвестны. Отмечается, что у Вайнштейна высокая температура.

Также он входит в группу риска, так как имеет лишний вес и плохое здоровье.

Харви Вайнштейн находится в тяжелом состоянии в тюремном изоляторе
РБК

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

"В Беларуси – полнейший террор": как Лукашенко цепляется за власть и почему стал токсичным для Путина

Врач о Зеленском в "Феофании": люди лежат в коридорах, почему не отдать место тому, кто больше нуждается

Разумков заявил немецкому СМИ, что он "в некоторой степени уже президент"

В Киеве задержали волонтера по делу об убийстве девушки в лесу

Арахамия заявил, что законопроект для предпринимателей провалили специально