Заключенный Вайнштейн в тяжелом состоянии: он мог повторно заразиться коронавирусом
Продюсер снова сдал тесты
У него высокая температура
В марте он уже переболел COVID-19
У бывшего голливудского продюсера 68-летнего Харви Вайнштейна, который отбывает тюремное заключение за сексуальные преступления, ухудшилось состояние в тюремном изоляторе.
Как сообщает "TMZ", он мог повторно заразиться коронавирусом.
Так, продюсер снова сдал тесты, результаты которых еще неизвестны. Отмечается, что у Вайнштейна высокая температура.
Также он входит в группу риска, так как имеет лишний вес и плохое здоровье.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Несколько десятков женщин заявили о домогательствах со стороны Вайнштейна. В конце мая 2018 года его выпустили из-под стражи под залог в миллион долларов.
Прежде же Вайнштейн лишился места в собственной одноименной компании, нынешние владельцы которой даже подумывали сменить ее название. Продюсеру грозили от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
В марте 2020 года суд штата Нью-Йорка приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. Его признали виновным в сексуальном насилии.