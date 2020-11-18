Заключенный Вайнштейн в тяжелом состоянии: он мог повторно заразиться коронавирусом

У бывшего голливудского продюсера 68-летнего Харви Вайнштейна, который отбывает тюремное заключение за сексуальные преступления, ухудшилось состояние в тюремном изоляторе.

Как сообщает "TMZ", он мог повторно заразиться коронавирусом.

Так, продюсер снова сдал тесты, результаты которых еще неизвестны. Отмечается, что у Вайнштейна высокая температура.

Также он входит в группу риска, так как имеет лишний вес и плохое здоровье.

Как сообщал OBOZREVATEL: