Заключенный Вайнштейн в тяжелом состоянии: он мог повторно заразиться коронавирусом

София Ковнир
София Ковнир
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  • Продюсер снова сдал тесты

  • У него высокая температура

  • В марте он уже переболел COVID-19

Заключенный Вайнштейн в тяжелом состоянии: он мог повторно заразиться коронавирусом

У бывшего голливудского продюсера 68-летнего Харви Вайнштейна, который отбывает тюремное заключение за сексуальные преступления, ухудшилось состояние в тюремном изоляторе.

Как сообщает "TMZ", он мог повторно заразиться коронавирусом.

Так, продюсер снова сдал тесты, результаты которых еще неизвестны. Отмечается, что у Вайнштейна высокая температура.

Также он входит в группу риска, так как имеет лишний вес и плохое здоровье.

Харви Вайнштейн находится в тяжелом состоянии в тюремном изоляторе

Как сообщал OBOZREVATEL:

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