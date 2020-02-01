"Зайчик про@@ал": Самбурская в короне поразила признанием, фото

Звезда российских сериалов Настасья Самбурская, ранее публиковавшая депрессивные фотоснимки, рассказала, как борется с комплексами.

В своем Instagram-аккаунте актриса оставила послание неизвестному и объяснила свою борьбу с личностными проблемами.

"Такую вот красавицу зайчик про@@ал.... Всем доброе утро. Какие планы на день? У меня Английский и борьба с комплексами", - написала Самбурская.

Один из подписчиков спросил у певицы, какой способ она выбирает в борьбе с комплексами.

"Плакать", - ответила Самбурская.

Как сообщалось ранее, Настасья Самбурская посетила выставку работ Сальвадора Дали, на которой удивила публику своими глазами.

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