"Захожу, а на нем трется женщина": Седокова откровенно рассказала об изменах мужа
Украинская певица Анна Седокова рассказала об изменах своего первого, ныне покойного мужа, футболиста киевского "Динамо" Валентина Белькевича.
Так, подробностями она поделилась во время прямого эфира на личной странице в Instagram. По словам певицы, она узнала о неверности супруга, когда была беременной. Тогда она застала Белькевича в стриптиз-клубе с какой-то женщиной.
"Помню, я проезжала мимо дома, где он раньше жил, и увидела там его машину. Беременная заходила, искала его. Нашла в стриптиз-клубе. Представляете, я с таким пузом захожу, а на нем женщина какая-то, трется об него. Он сидит выпивший, а я же хорошая женщина, я же хорошая девочка. Знаете, что я сделала? Я взяла его за руку и сказала: "А пойдем домой", – вспомнила знаменитость.
Певица также добавила, что после того случая часто не спала по ночам, ожидая, когда Белькевич вернется с очередной вечеринки. И когда она поняла, что так дальше продолжаться не может, позвонила своей маме и заявила о намерении развестись с мужем.
"Мама тогда сказала мне: "Не смей расставаться. Ты будешь никому не нужна женщина, старая и с ребенком на руках". Однако я поняла, что это не так. Я была нужна своей дочери и поэтому решила начать новую жизнь", – призналась Седокова.
Напомним: Анна Седокова вышла замуж за футболиста Валентина Белькевича в 2004 году. Уже в 2006-ом певица ушла от него, забрав двухлетнюю дочку Алину. В 2014 году Белькевич умер от отрыва тромба.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова сделала откровенное признание о сексе втроем.