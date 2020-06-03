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3 июня • обновлено в 20:46
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"Захожу, а на нем трется женщина": Седокова откровенно рассказала об изменах мужа

1.4т
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Украинская певица Анна Седокова рассказала об изменах своего первого, ныне покойного мужа, футболиста киевского "Динамо" Валентина Белькевича.

Так, подробностями она поделилась во время прямого эфира на личной странице в Instagram. По словам певицы, она узнала о неверности супруга, когда была беременной. Тогда она застала Белькевича в стриптиз-клубе с какой-то женщиной.

Анна Седокова

Анна Седокова

Фото: instagram/annasedokova

"Помню, я проезжала мимо дома, где он раньше жил, и увидела там его машину. Беременная заходила, искала его. Нашла в стриптиз-клубе. Представляете, я с таким пузом захожу, а на нем женщина какая-то, трется об него. Он сидит выпивший, а я же хорошая женщина, я же хорошая девочка. Знаете, что я сделала? Я взяла его за руку и сказала: "А пойдем домой", – вспомнила знаменитость.

Анна Седокова и Валентин Белькевич

Анна Седокова и Валентин Белькевич

Фото: 24smi.org

Певица также добавила, что после того случая часто не спала по ночам, ожидая, когда Белькевич вернется с очередной вечеринки. И когда она поняла, что так дальше продолжаться не может, позвонила своей маме и заявила о намерении развестись с мужем.

Анна Седокова

Анна Седокова

Фото: instagram/annasedokova

"Мама тогда сказала мне: "Не смей расставаться. Ты будешь никому не нужна женщина, старая и с ребенком на руках". Однако я поняла, что это не так. Я была нужна своей дочери и поэтому решила начать новую жизнь", – призналась Седокова.

Напомним: Анна Седокова вышла замуж за футболиста Валентина Белькевича в 2004 году. Уже в 2006-ом певица ушла от него, забрав двухлетнюю дочку Алину. В 2014 году Белькевич умер от отрыва тромба.

Анна Седокова с дочерью Алиной

Анна Седокова с дочерью Алиной

Фото: instagram/annasedokova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова сделала откровенное признание о сексе втроем.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Анна Седокова
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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