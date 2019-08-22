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"Заходилась кашлем": стала известна привычка звезды "Бригады", которая ее убила

1.3т Читать материал на украинском

Известная российская актриса Александра Назарова так и не смогла отказаться от курения, хотя и много кашляла.

Об этом рассказал друг актрисы Святослав Моисеенко, передает "Комсомольская правда".

"Спорить с Александрой Ивановной было бесполезно. У нее на все был свой взгляд. Она могла послушать, но потом обязательно сделать по-своему. Она была очень сильной женщиной. И даже когда попала в больницу, сразу предупредила: "Даже не вздумай, никуда-ничего". Не любила казаться слабой", — рассказал Моисеенко.

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Александра Назарова

Александра Назарова

Скрин с видео

"В антракте бегала перекурить, а потом заходилась кашлем. Но на сцену выходила так, как будто ничего не было", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти Назаровой стало известно 20 августа. Ей было 79 лет. Руководитель театра имени М. Ермоловой Галина Боголюбова рассказала, что актриса попала в больницу еще в июле текущего года.

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Место
Россия
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