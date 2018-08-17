"Захлебнитесь желчью!" Волочкова "прикрылась" после скандала с вульгарным фото

После недавнего скандала с топлес-фото в туалете известная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала очередной снимок с отдыха на греческом курорте Корфу.

Свою фотографию лежащей в купальнике на траве Волочкова обнародовала в соцсети Instagram. Под публикацией балерины разгорелась уже традиционная дискуссия между ее фолловерами: одни восхищались спортивной фигурой Анастасии, другие ― критиковали ее за наготу.

"Утро в Domes Miramare (отель. ― Ред.) всегда доброе и светлое. И вам такого же настроения", ― подписала публикацию Волочкова.

"Настя, а в шикарной вилле даже шезлонги не дают? Ни подстилочки какой? Роскошь так и прет! Валяться на газоне, потом прямо с парапета зашагивать по пояс в море", ― обратилась к автору поста одна из пользовательниц соцсети.

"Ну вот! И без того позорный пейзаж обгадила своим присутствием", ― оскорбила балерину комментатор с ником Ариночка.

"Поза какая-то неестественная, вроде напряженная", ― отметил также один из фолловеров.

"Уважаю Настю, поддерживаю, но не понимаю как, или все таки считаю неправильно, когда на одном фото почти голая, на втором с иконой", ― написала Ольга Кожина.

Однако были и комментаторы, которые поддержали Волочкову и пожелали ей не обращать внимания на злые слова.

"Все такие правильные, как штампованные, а в Насте свободы через край, и потому ломает стереотипы", ― написали ее поклонники.

"Настя, проведи уже экскурсию по своему номеру. Пусть в желчи захлебнутся!" ― посоветовал балерине ее фанат.

Как писал OBOZREVATEL, Волочкова показала фанатам вульгарное фото, на котором, к тому же, видны следы неумелого фотошопа.