"Загоняют за флажки": Басков резко высказался о травле Ротару

Российский певец Николай Басков встал на защиту украинской певицы Софии Ротару в скандале с "Песней года-2019".

В своем Instagram Басков написал пост, в котором высказался по поводу сложившейся ситуации вокруг Ротару. По словам певца, ему неприятно читать пышущие ненавистью комментарии в адрес Софии.

"Очень многие украинские артисты сегодня выступают в России, получают российские национальные премии. Мы их всех искренне любим, уважаем, поддерживаем, голосуем за них, дружим с ними и всегда им рады. Ну это же чистая правда! Без модного слова толерантность скажу, что музыка вне политики. И то, что сейчас происходит в информационном поле вокруг Софии Ротару, это, по меньшей мере, некрасиво! Она поистине Великая певица, человек почти полвека отдал музыке, публике, на ее хитах выросло несколько поколений. И что происходит сейчас? Открытая травля, если все своими именами называть прямо. Кажется, будто загоняют за флажки. Не знаю, кто это все начал, но читать пышущие ненавистью статьи и комментарии в адрес Софии Михайловны мне неприятно. Хорошо ли проверили факты? Не думаю. Но прямо уничтожить готовы. Нельзя так, неправильно! Я лично горжусь, что пел с ней на одной сцене, что живу с такой Легендой в одно время и очень надеюсь ,что она, несмотря ни на что, приедет на Песню года и не только!", - заявил Басков.

Николай Басков СтарХит

В комментариях артиста поддержали и другие российские звезды, среди которых Лазарев, Галкин, Крутой, Королева:

Впрочем другие пользователи, наоборот, не поддерживают мнение Баскова:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что артистка никогда не спонсировала АТО.

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