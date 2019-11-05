Загадка убийства Талькова: как изменилась певица Азиза, из-за которой его застрелили

Певицу Азизу называют главной виновницей смерти легенды рок-музыки Игоря Талькова в 1991 году. Как сегодня выглядит звезда, изменившая судьбу артиста?

Недавно в распоряжении "Комсомольской правды" появились эксклюзивные материалы уголовного дела, в котором названы имена главных подозреваемых в убийстве Талькова. Как выяснил сотрудник прокуратуры Валерий Зубарев, соучастницей преступления является Азиза. Ведь именно она в тот роковой вечер отправила к рок-звезде своего любовника Игоря Малахова, у которого был с собой пистолет.

Азиза и Игор Тальков Узнай все

Сегодня Азиза - не частый гость светских мероприятий. Однако порой поклонникам все-таки удается застать звезду на публике. К примеру, недавно артистка стала гостьей программы "Секрет на миллион".

Азиза кадр из видео

Примечательно, что многие поклонники неоднократно обращали внимание на внешний вид Азизы. Одни интересовали секретами красоты знаменитости, другие - критиковали за пластические операции. Впрочем, сама певица отрицает хирургическое вмешательство во внешность.

Азиза Instagram

По ее словам, она лишь однажды решилась на косметологическую процедуру, подтянув овал лица при помощи мезонитей, после которой три недели страдала от отека. Теперь Азиза даже не хочет думать о пластических операциях.

Азиза кадр из видео

Более того, звезда заявляет, что никогда не колола ботокс.

Азиза Узнай все

Азиза кадр из видео

Азиза кадр из видео

Азиза Instagram

Азиза Instagram

Азиза кадр из видео

Азиза Instagram

Ранее, сын легенды российского рока опозорился в Москве.

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