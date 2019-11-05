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5 ноября • обновлено в 13:06
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Загадка убийства Талькова: как изменилась певица Азиза, из-за которой его застрелили

4.2т Читать материал на украинском

Певицу Азизу называют главной виновницей смерти легенды рок-музыки Игоря Талькова в 1991 году. Как сегодня выглядит звезда, изменившая судьбу артиста?

Недавно в распоряжении "Комсомольской правды" появились эксклюзивные материалы уголовного дела, в котором названы имена главных подозреваемых в убийстве Талькова. Как выяснил сотрудник прокуратуры Валерий Зубарев, соучастницей преступления является Азиза. Ведь именно она в тот роковой вечер отправила к рок-звезде своего любовника Игоря Малахова, у которого был с собой пистолет.

Азиза и Игор Тальков

Азиза и Игор Тальков

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Сегодня Азиза - не частый гость светских мероприятий. Однако порой поклонникам все-таки удается застать звезду на публике. К примеру, недавно артистка стала гостьей программы "Секрет на миллион".

Азиза

Азиза

кадр из видео

Примечательно, что многие поклонники неоднократно обращали внимание на внешний вид Азизы. Одни интересовали секретами красоты знаменитости, другие - критиковали за пластические операции. Впрочем, сама певица отрицает хирургическое вмешательство во внешность.

Азиза

Азиза

Instagram

По ее словам, она лишь однажды решилась на косметологическую процедуру, подтянув овал лица при помощи мезонитей, после которой три недели страдала от отека. Теперь Азиза даже не хочет думать о пластических операциях.

Азиза

Азиза

кадр из видео

Более того, звезда заявляет, что никогда не колола ботокс.

Азиза

Азиза

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Азиза

Азиза

кадр из видео

Азиза

Азиза

кадр из видео

Азиза

Азиза

Instagram

Азиза

Азиза

Instagram

Азиза

Азиза

кадр из видео

Азиза

Азиза

Instagram

Ранее, сын легенды российского рока опозорился в Москве.

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Персоны
Игорь Тальков Азиза
Место
Россия
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