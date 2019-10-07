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8 октября • обновлено в 00:48
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Задрала голые ноги: пьяная Волочкова сняла странное видео с несмешным анекдотом

1.3т Читать материал на украинском

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в сети новое видео, в котором рассказала странный анекдот о таксисте.

Соответствующий пост появился на странице звезды в Instagram. "Улыбайтесь, радуйтесь жизни и смейтесь вместе со мной", – написала она.

В самом начале ролика женщина предупредила, что в очередной раз закрыла комментарии. Отметим, балерина часто пользуется таким приемом в соцсетях из-за шквала негативных сообщений.

Новости
"Она опять пьяная?" Абсолютно голая Волочкова разозлила сеть интимным видео

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова

Instagram

Волочкова показала подписчикам накрытый стол, за которым сидела у большого бокала. В руках россиянка держала своеобразный букет из желтых листьев, а травмированные ноги выдвинула на передний план кадра.

Задрала голые ноги: пьяная Волочкова сняла странное видео с несмешным анекдотом

Скрин видео

"Дело было так. Мужчина садится в такси и говорит таксисту: "Доброе сердце, мне, пожалуйста, на базар, нужно огурцы купить для Анастасии Волочковой, и потом в аэропорт". На что таксист говорит: "Базара нет!" И пассажир отвечает ему следующим образом: "Ну ладно, базара нет, тогда сразу в аэропорт".

Увозите в аэропорт всех, кто не нужен в вашей жизни... кто лишний. И оставляйте пустоту в своем сердце", – сказала балерина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками вульгарным снимком, на котором была изображена со своим предполагаемым любовником. Пошлое фото артистки привело в ужас пользователей сети. Многие предположили, что скандальная звезда публиковала его, будучи изрядно пьяной.

Волочкову также раскритиковали за фото травмированной ноги. Фанаты певицы бурно отреагировали на пост Анастасии, отметив, что выставлять на публику снимки своих мозолей не красиво и не этично.

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Персона
Анастасия Волочкова
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес видео Instagram
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