Задрала голые ноги: пьяная Волочкова сняла странное видео с несмешным анекдотом

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в сети новое видео, в котором рассказала странный анекдот о таксисте.

Соответствующий пост появился на странице звезды в Instagram. "Улыбайтесь, радуйтесь жизни и смейтесь вместе со мной", – написала она.

В самом начале ролика женщина предупредила, что в очередной раз закрыла комментарии. Отметим, балерина часто пользуется таким приемом в соцсетях из-за шквала негативных сообщений.

Анастасия Волочкова Instagram

Волочкова показала подписчикам накрытый стол, за которым сидела у большого бокала. В руках россиянка держала своеобразный букет из желтых листьев, а травмированные ноги выдвинула на передний план кадра.

Скрин видео

"Дело было так. Мужчина садится в такси и говорит таксисту: "Доброе сердце, мне, пожалуйста, на базар, нужно огурцы купить для Анастасии Волочковой, и потом в аэропорт". На что таксист говорит: "Базара нет!" И пассажир отвечает ему следующим образом: "Ну ладно, базара нет, тогда сразу в аэропорт".

Увозите в аэропорт всех, кто не нужен в вашей жизни... кто лишний. И оставляйте пустоту в своем сердце", – сказала балерина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками вульгарным снимком, на котором была изображена со своим предполагаемым любовником. Пошлое фото артистки привело в ужас пользователей сети. Многие предположили, что скандальная звезда публиковала его, будучи изрядно пьяной.

Волочкову также раскритиковали за фото травмированной ноги. Фанаты певицы бурно отреагировали на пост Анастасии, отметив, что выставлять на публику снимки своих мозолей не красиво и не этично.

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