Задолжал миллионы: бывший любовник Заворотнюк погряз в долгах

Мария Дидык Люди 22:10, 5.05.2020 Обновлено: 22:27, 5.05.2020

Российский актер и продюсер Сергей Жигунов, который ушел от жены и закрутил роман с журналисткой Викторией Ворожбит, задолжал кредиторам 12,5 миллионов рублей.

Приставы арестовали и продали его квартиру за 25,5 миллионов рублей, пишет Telegram-канал "Звездач".

"57-летний актер и продюсер взял в 2014 году кредит на съемки фильмов. Но что-то пошло не так, фильмы в прокате провалились и вернуть деньги Жигунов не смог. В результате долги выросли до 38 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Жигунов все еще остался должен кредиторам 12,5 миллионов рублей, а также 2,7 миллиона в качестве исполнительского сбора судебных приставов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший возлюбленный актрисы Анастасии Заворотнюк и коллега по сериалу "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов плохо с ней обращался, когда у них был роман.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Свеча в 47 этажей: в ОАЭ пламя поглотило небоскреб. Фото и видео

Сдают картон и собирают бутылки: как выживают пенсионеры Днепра

В Украине построят хранилище для отработанных в РФ радиоактивных отходов

В Украине зафиксировали рекордный спад эпидемии COVID-19: Минздрав указал на опасный момент

Усик и Ломаченко снялись в российском фильме о церкви