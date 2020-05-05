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6 мая • обновлено в 07:00
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Задолжал миллионы: бывший любовник Заворотнюк погряз в долгах

6.5т
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Российский актер и продюсер Сергей Жигунов, который ушел от жены и закрутил роман с журналисткой Викторией Ворожбит, задолжал кредиторам 12,5 миллионов рублей.

Приставы арестовали и продали его квартиру за 25,5 миллионов рублей, пишет Telegram-канал "Звездач".

Задолжал миллионы: бывший любовник Заворотнюк погряз в долгах

"57-летний актер и продюсер взял в 2014 году кредит на съемки фильмов. Но что-то пошло не так, фильмы в прокате провалились и вернуть деньги Жигунов не смог. В результате долги выросли до 38 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Жигунов все еще остался должен кредиторам 12,5 миллионов рублей, а также 2,7 миллиона в качестве исполнительского сбора судебных приставов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший возлюбленный актрисы Анастасии Заворотнюк и коллега по сериалу "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов плохо с ней обращался, когда у них был роман.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Анастасия Заворотнюк
Тег
шоу-бизнес
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