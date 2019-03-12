"Задница не главное": звезда "Игры престолов" высказалась об обнаженке в сериале

Звезда "Игры престолов", британская актриса Эмилия Кларк, высказалась об обнаженке в сериале.

Как сообщает Irish Independent, она заявила, что нагота — не первостепенный элемент популярного сериала.

"Задница Кита, еще чья-то задница, моя задница — это не имеет значения. Это не то, о чем "Игра престолов". Я могу пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз мою героиню показывали голой", — отметила актриса.

Фото: wonderzine.com

Фото: golos.io

Также Кларк призвала зрителей обратить внимание не на голых актеров, а на то, что в сериале можно найти огромное количество самых разных женских персонажей. По словам актрисы, "Игре престолов" удалось изменить индустрию кино.

Фото: golos.io

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самая сексуальная звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк удивила публику сменой имиджа.

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