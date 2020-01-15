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15 января • обновлено в 09:19
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"Зачем так пугать?" Рыжий из "Иванушек" ужаснул резко постаревшим видом

4.4т
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Российский певец и солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов показал новое фото, на котором удивил постаревшим видом.

Так, снимком артист поделился на своей странице в Instagram.

Андрей Григорьев-Апполонов

Андрей Григорьев-Апполонов

vladtime.ru

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Известно, что сейчас Андрей отдыхает на Бали. Там певец и сделал новое селфи, которое раскритиковали многие поклонники.

В кадре Григорьев-Апполонов позирует сильно обгоревшим на солнце. Также поклонники обратили внимание на небритую щетину, отметив, что певец очень постарел.

"А годы летят...", "Ого! Ты чего такой заросший?", "Ужас", "Сам на себя не похож", – писали в комментариях пользователи.

"Зачем так пугать?" Рыжий из "Иванушек" ужаснул резко постаревшим видом
"Зачем так пугать?" Рыжий из "Иванушек" ужаснул резко постаревшим видом
"Зачем так пугать?" Рыжий из "Иванушек" ужаснул резко постаревшим видом
"Зачем так пугать?" Рыжий из "Иванушек" ужаснул резко постаревшим видом
"Зачем так пугать?" Рыжий из "Иванушек" ужаснул резко постаревшим видом
"Зачем так пугать?" Рыжий из "Иванушек" ужаснул резко постаревшим видом

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова снова шокировала поклонников новым фото. На снимке девушка сфотографирована в мини-юбке, которая оголила слишком худые ноги.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Типичная рожа росейского алкаша!
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
А чтл он молодеть должен?
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