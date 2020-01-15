"Зачем так пугать?" Рыжий из "Иванушек" ужаснул резко постаревшим видом

Российский певец и солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов показал новое фото, на котором удивил постаревшим видом.

Так, снимком артист поделился на своей странице в Instagram.

Андрей Григорьев-Апполонов vladtime.ru

Известно, что сейчас Андрей отдыхает на Бали. Там певец и сделал новое селфи, которое раскритиковали многие поклонники.

В кадре Григорьев-Апполонов позирует сильно обгоревшим на солнце. Также поклонники обратили внимание на небритую щетину, отметив, что певец очень постарел.

"А годы летят...", "Ого! Ты чего такой заросший?", "Ужас", "Сам на себя не похож", – писали в комментариях пользователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова снова шокировала поклонников новым фото. На снимке девушка сфотографирована в мини-юбке, которая оголила слишком худые ноги.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!