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7 октября • обновлено в 09:37
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"Зачем так откровенно?" Никитюк восхитила сеть стройным телом

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Украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила сеть фото, на котором она продемонстрировала стройную фигуру. Так, артистка позировала в черном купальнике.

Снимок Никитюк разместила на своей странице в Instagram. Поклонники ведущей оставили множество позитивных комментариев и комплиментов.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

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"Зачем так откровенно?", "Какая красивая девушка", "Секс-символ Украины", "Какая фигура", "На Барби похожа", "Ну какая ляля", "Хороша", "Грустные глаза. Притула обидел?", - пишут в сети.

"Зачем так откровенно?" Никитюк восхитила сеть стройным телом
"Зачем так откровенно?" Никитюк восхитила сеть стройным телом
"Зачем так откровенно?" Никитюк восхитила сеть стройным телом
"Зачем так откровенно?" Никитюк восхитила сеть стройным телом
"Зачем так откровенно?" Никитюк восхитила сеть стройным телом

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк взволновала фанатов снимком, на котором позировала в одном полотенце на голое тело.

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Персона
Леся Никитюк
Место
Украина
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
В боди это просто пипец!(((она же просто СТРАШНАЯ!!!!!КОМУ МОЖЕТ НРАВИТЬСЯ ЭТА СЕЛЬСКАЯ ЛОШАДЬ????
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кто эта женщина с лошадиным лицом?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Кристина Стефанова, да папик престарелый видать какой то держит для скачек,иначе не думаю что бы ее с такими данными без парика взяли)))ты ещё не слышал как она ведёт программы)))))селом за километр несёт))))))))
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филипп филипыч
филипп филипыч
обоз обрезал фразу. странно обычно матюки он в первую очередь выкладывает)
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