"Зачем так откровенно?" Никитюк восхитила сеть стройным телом

Украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила сеть фото, на котором она продемонстрировала стройную фигуру. Так, артистка позировала в черном купальнике.

Снимок Никитюк разместила на своей странице в Instagram. Поклонники ведущей оставили множество позитивных комментариев и комплиментов.

Леся Никитюк

"Зачем так откровенно?", "Какая красивая девушка", "Секс-символ Украины", "Какая фигура", "На Барби похожа", "Ну какая ляля", "Хороша", "Грустные глаза. Притула обидел?", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк взволновала фанатов снимком, на котором позировала в одном полотенце на голое тело.

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