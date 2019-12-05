"Зачем так худеть?" Полуголая Лорак озадачила поклонников

Украинская певица Ани Лорак, которая ранее презентовала новый клип на песню "Мы нарушаем", озадачила поклонников новым снимком.
На фотографии, размещенной в ее Instagram-аккаунте, артистка позирует в экстремальном мини и откровенном топе, который еле прикрывает грудь.
"А вы успели посмотреть мое новое видео на песню "Мы нарушаем", – спросила она у поклонников под фото.
Ани Лорак в откровенном наряде – "Мы нарушаем"
instagram/anilorak
Реакция на снимок и клип была самая разнообразная. Ярые фанаты похвалили Лорак, но не все были согласны с таким мнением. Некоторые же заметили, что певица постарела, а также слишком похудела.
"Ни о чем вообще", "Красивая", "Образы классные", "Не понравилось, все одно и то же", "Года летят, милая", "Совсем что-то худая стала, зачем", "Только без обид, но почему, как только разводятся, сразу переходят грань", – отреагировали пользователи.
Ани Лорак в новом клипе
Скриншот из видео
Ура! 💥 Премьера! Долгожданный клип #МыНарушаем уже в сети! И пусть за окном зима, а мне хочется согреть вас лучами сицилийского солнца в этом искреннем и лёгком видео! 🦋 Ссылка в шапке профиля! 🙌🏻 Спасибо всей команде! ❤️ Режиссёр @alanbadoev Алан Бадоев Оператор @ilyamikhaylus Илья Михайлусь Художник @helengadjilova Алена Гаджилова Стиль @ Sivyakova Mari Сивякова Мари @siviakosha MUA @Schelkonogova Щелконогова Юля Волосы @natfomi Монтаж @trent_pazl Цвет @lunar_edge Аня Писаренко Пост @hdshotstudio Продюсеры: @natashaklipa Наталия Клыпа @juliapilunska Юлия Верткова -Пилунская Второй режиссёр @ianamazana Яна Мазана Ассистент режиссёра @peterbatanov Пётр Батанов Rental company: @patriotrental Production: @badoevteam_official Фото: @osmolovskayan Настя Осмоловская Ani Lorak Team: @art_sarancha, @katerinanew1 Автор музыки: Ани Лорак, Глеб Чёрный Автор слов: Ани Лорак Music by @90210.group
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская певица Ани Лорак смутила новыми фото. На них поклонники уже с трудом узнают певицу.
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