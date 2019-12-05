"Зачем так худеть?" Полуголая Лорак озадачила поклонников

Украинская певица Ани Лорак, которая ранее презентовала новый клип на песню "Мы нарушаем", озадачила поклонников новым снимком.

На фотографии, размещенной в ее Instagram-аккаунте, артистка позирует в экстремальном мини и откровенном топе, который еле прикрывает грудь.

"А вы успели посмотреть мое новое видео на песню "Мы нарушаем", – спросила она у поклонников под фото.

Ани Лорак в откровенном наряде – "Мы нарушаем" instagram/anilorak

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Реакция на снимок и клип была самая разнообразная. Ярые фанаты похвалили Лорак, но не все были согласны с таким мнением. Некоторые же заметили, что певица постарела, а также слишком похудела.

"Ни о чем вообще", "Красивая", "Образы классные", "Не понравилось, все одно и то же", "Года летят, милая", "Совсем что-то худая стала, зачем", "Только без обид, но почему, как только разводятся, сразу переходят грань", – отреагировали пользователи.

Ани Лорак в новом клипе Скриншот из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская певица Ани Лорак смутила новыми фото. На них поклонники уже с трудом узнают певицу.

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