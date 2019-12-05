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5 декабря • обновлено в 21:05
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"Зачем так худеть?" Полуголая Лорак озадачила поклонников

1.6т
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Украинская певица Ани Лорак, которая ранее презентовала новый клип на песню "Мы нарушаем", озадачила поклонников новым снимком.

На фотографии, размещенной в ее Instagram-аккаунте, артистка позирует в экстремальном мини и откровенном топе, который еле прикрывает грудь.

"А вы успели посмотреть мое новое видео на песню "Мы нарушаем", – спросила она у поклонников под фото.

Ани Лорак в откровенном наряде – "Мы нарушаем"

Ани Лорак в откровенном наряде – "Мы нарушаем"

instagram/anilorak

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Реакция на снимок и клип была самая разнообразная. Ярые фанаты похвалили Лорак, но не все были согласны с таким мнением. Некоторые же заметили, что певица постарела, а также слишком похудела.

"Ни о чем вообще", "Красивая", "Образы классные", "Не понравилось, все одно и то же", "Года летят, милая", "Совсем что-то худая стала, зачем", "Только без обид, но почему, как только разводятся, сразу переходят грань", – отреагировали пользователи.

Ани Лорак в новом клипе

Ани Лорак в новом клипе

Скриншот из видео

"Зачем так худеть?" Полуголая Лорак озадачила поклонников
"Зачем так худеть?" Полуголая Лорак озадачила поклонников
"Зачем так худеть?" Полуголая Лорак озадачила поклонников
"Зачем так худеть?" Полуголая Лорак озадачила поклонников

Ура! 💥 Премьера! Долгожданный клип #МыНарушаем уже в сети! И пусть за окном зима, а мне хочется согреть вас лучами сицилийского солнца в этом искреннем и лёгком видео! 🦋 Ссылка в шапке профиля! 🙌🏻 Спасибо всей команде! ❤️ Режиссёр @alanbadoev Алан Бадоев Оператор @ilyamikhaylus Илья Михайлусь Художник @helengadjilova Алена Гаджилова Стиль @ Sivyakova Mari Сивякова Мари @siviakosha MUA @Schelkonogova Щелконогова Юля Волосы @natfomi Монтаж @trent_pazl Цвет @lunar_edge Аня Писаренко Пост @hdshotstudio Продюсеры: @natashaklipa Наталия Клыпа @juliapilunska Юлия Верткова -Пилунская Второй режиссёр @ianamazana Яна Мазана Ассистент режиссёра @peterbatanov Пётр Батанов Rental company: @patriotrental Production: @badoevteam_official Фото: @osmolovskayan Настя Осмоловская Ani Lorak Team: @art_sarancha, @katerinanew1 Автор музыки: Ани Лорак, Глеб Чёрный Автор слов: Ани Лорак Music by @90210.group

Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская певица Ани Лорак смутила новыми фото. На них поклонники уже с трудом узнают певицу.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Ани Лорак
Теги
шоу-бизнес фотографии фотосессия Красота похудение клип
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