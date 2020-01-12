"Зачем столько фотошопа?" Каменских показала стройную фигуру в купальнике

Популярная украинская певица, судья шоу "Х-Фактор" на телеканале СТБ Настя Каменских (NK) показала фото со своего отдыха. На нем она позировала в зеленом купальнике, демонстрируя стройную фигуру.
Снимок артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
Эмоции, чувства, ощущения, забота, нежность, любовь, интуиция, поддержка, женственность, умение наслаждаться жизнью - это талант каждой женщины 👩🏻🦱 Женская физиология, психика, энергетика, тело, внутренний мир, восприятие настроены именно на это 🙏🏻 Женщина от природы обладает - необыкновенной пластичностью, удивительной восприимчивостью, способностью чувствовать♥️ И каждая из нас должна развивать в себе этот талант. Талант чувствовать мир и окружающих🥰 Мы живем во Вселенной, которая наполняет энергией нас, а мы — наполняем ее. Ведь именно от мыслей и действий зависит ход нашей жизни и ее развитие вокруг нас. Дарите Вселенной и каждой ее частичке улыбку, добро, радость, наслаждение, позитивную энергию😘
"А чего все время трусы затянуты до ушей?", "Красавица Настя, восхищаюсь твоей красотой", "Красотка", "Шикарная", "У вас красивое тело, зачем столько фотошопа?", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских поразила поклонников откровенным фото, продемонстрировав роскошную фигуру в белье.
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