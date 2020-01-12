"Зачем столько фотошопа?" Каменских показала стройную фигуру в купальнике

Популярная украинская певица, судья шоу "Х-Фактор" на телеканале СТБ Настя Каменских (NK) показала фото со своего отдыха. На нем она позировала в зеленом купальнике, демонстрируя стройную фигуру.

Снимок артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"А чего все время трусы затянуты до ушей?", "Красавица Настя, восхищаюсь твоей красотой", "Красотка", "Шикарная", "У вас красивое тело, зачем столько фотошопа?", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских поразила поклонников откровенным фото, продемонстрировав роскошную фигуру в белье.

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