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12 января • обновлено в 11:15
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"Зачем столько фотошопа?" Каменских показала стройную фигуру в купальнике

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Популярная украинская певица, судья шоу "Х-Фактор" на телеканале СТБ Настя Каменских (NK) показала фото со своего отдыха. На нем она позировала в зеленом купальнике, демонстрируя стройную фигуру.

Снимок артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Зачем столько фотошопа?" Каменских показала стройную фигуру в купальнике
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Эмоции, чувства, ощущения, забота, нежность, любовь, интуиция, поддержка, женственность, умение наслаждаться жизнью - это талант каждой женщины 👩🏻‍🦱 Женская физиология, психика, энергетика, тело, внутренний мир, восприятие настроены именно на это 🙏🏻 Женщина от природы обладает - необыкновенной пластичностью, удивительной восприимчивостью, способностью чувствовать♥️ И каждая из нас должна развивать в себе этот талант. Талант чувствовать мир и окружающих🥰 Мы живем во Вселенной, которая наполняет энергией нас, а мы — наполняем ее. Ведь именно от мыслей и действий зависит ход нашей жизни и ее развитие вокруг нас. Дарите Вселенной и каждой ее частичке улыбку, добро, радость, наслаждение, позитивную энергию😘

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"А чего все время трусы затянуты до ушей?", "Красавица Настя, восхищаюсь твоей красотой", "Красотка", "Шикарная", "У вас красивое тело, зачем столько фотошопа?", - пишут в сети.

"Зачем столько фотошопа?" Каменских показала стройную фигуру в купальнике
"Зачем столько фотошопа?" Каменских показала стройную фигуру в купальнике
"Зачем столько фотошопа?" Каменских показала стройную фигуру в купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских поразила поклонников откровенным фото, продемонстрировав роскошную фигуру в белье.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Настя Каменских (NK)
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