"Зачем школьников совращаешь": Лорак озадачила сеть новым фото

Популярная певица Ани Лорак озадачила поклонников новым снимком, который сделала во время отдыха на курорте.

Она опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой продемонстрировала сильно загорелое и худое тело.

"Солнечного настроения! Прекрасного, доброго дня", – подписала Лорак под снимком, на котором позирует, сидя на ступеньках в коротенькой юбке и майке-платье.

Ани Лорак на отдыхе Instagram / anilorak

По мнению поклонников, такой загар Лорак совершенно не идет. Более того, многих удивил тот факт, что она сильно похудела.

"А чего на левой ноге мизинца нет", "Шоколадка", "Загоревшая", "Выглядишь, как девочка", "Зачем так худеешь", "С загаром что-то пошло не так", "Ты зачем школьников совращаешь", "Похудела", "Что-то мулаткой быть не очень", – отреагировали фолловеры.

Ани Лорак Instagram / anilorak

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак опубликовала снимок на тех же ступеньках, но буквально через пару часов после этого внезапно удалила пост из соцсети. На фото она продемонстрировала стройное тело в купальнике.

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