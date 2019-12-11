"Зачем они тут нужны?" Полякова жестко прошлась по российским гастролерам

Популярная певица Оля Полякова жестко раскритиковала российских гастролеров, которые едут в Украину со своими концертами.

Она напомнила в интервью Дмитрию Гордону, что зарубежные артисты и близко не выступают так, как это делают украинские (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В частности, Полякова абсолютно согласна с тем, что некоторых артистов не пропускают через границу после выступлений в аннексированном Крыму и на Донбассе.

Полякова в гостях у Гордона Кадр из видео

"Тех, кто зашкварились, так им и надо! Представь себе: взять и запустить сюда (Михаила, – Ред.) Пореченкова. Он сначала стрелял в людей наших, а потом его пустить сюда! Я скажу так: я, как артистка, считаю, что они тут не нужны", – сказала Полякова.

Полякова о гастролерах из РФ: "зачем они здесь нужны" Кадр из видео

По ее словам, сейчас украинские артисты делают настоящее шоу. В пример она привела MONATIK и The Hardkiss.

"Туда люди вкладывают кровь, пот и дикие деньги. А они что привозят сюда?! Экран два на два, три фонаря. Выходят и поют под фанеру! У них даже не подключены шнуры. Ну пусть люди походят. Сейчас начали немного впускать", – добавила артистка.

Полякова поддерживает украинских военных instagram/polyakovamusic

По ее мнению, если сравнить две картинки, украинские звезды и российские, то вторые сильно проигрывают.

"Если взять картинку того, что делаем мы, и вот эту вот картинку с этим нищебродским экраном и артистом посередине. И билеты космических денег! Пусть люди сходят, посмотрят и сравнят, и может быть, наконец, поймут, что здесь, в условиях жесткой конкуренции, мы выживаем и что-то делаем. Они сюда приезжают исключительно рубить бабло. Зачем они тут нужны?!" – резюмировала Полякова.

Как сообщал OBOZREVATEL, весной 2019 года Полякова высказалась об украинских звездах-гастролерах, которые ездят выступать в РФ. Она признавалась, что и сама это делает, но только потому, что у нее там живет мама.

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