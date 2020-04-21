"Зачем он туда пошел?" Билык сделала откровенное признание о президентстве Зеленского

Кристина Долматова Люди 12:42, 21.04.2020

Украинская певица Ирина Билык высказала свое отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Так, по словам артистки, она считает его очень добрым и душевным человеком. Однако не понимает, зачем Зеленский пошел в президенты – ведь это очень сложно и забирает много времени. Об этом она сообщила в интервью изданию "Гордон".

Ирина Билык и Владимир Зеленский

"Могу сказать то, что говорила сегодня с утра моя мама: "Я когда вижу Володю, мне все время его жаль. Ну почему он пошел туда? Это же так сложно – быть президентом!" Я скажу, что у меня примерно те же мысли. Почему? Потому что Володя очень добрый человек. Очень душевный. То, что талантливый – это вообще не обсуждается. У него есть семья, дети, и получается, что для них очень мало остается времени. Я уверена, все в его семье работают на этот имидж – жена президента, дети президента. А держать какой-то имидж – это очень-очень тяжело. Ведь нужно постоянно все контролировать – каждое слово, во что ты одет, с кем общался, что пишешь в смс и другое", – сказала Билык.

Также она добавила, что несмотря ни на что, ей хочется пожелать Зеленскому "приятной человеческой жизни".

Елена Зеленская и Владимир Зеленский
Фото: instagram/olenazelenska_official

"Все жизнь президентов контролируется еще кем-то извне и это очень сложно. Поэтому даже им хотелось бы пожелать приятной человеческой жизни. И Владимиру Александровичу желаю того же..." – подытожила Билык.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Билык раскрыла жуткие детали личной жизни, рассказав, что один из ее мужей, шоумен Дмитрий Коляденко жестко ее избивал.

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