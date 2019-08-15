"Зачем нам еще один лысый?!" Новый "Зеленский" рассказал, как попал в "Квартал"

Юморист Юрий Великий, пришедший на замену Владимиру Зеленскому в студию "95 Квартал", рассказал, как оказался в коллективе.

В эфире программы "Сніданк с 1+1" журналисты созвонились с комиком, который голосом президента Украины озвучил курьезный разговор с Евгением Кошевым (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Володя? Меня не Володя откопал. Вообще это очень веселая история. Я позвонил лысому, Евгению Кошевому, и голосом Владимира сказал: "Жека, Юрчика возьмите в "Квартал" вместо меня". Женя говорит: "Та он лысый, зачем еще один лысый нужен?!" Я говорю. "Жень, ну я тебя прошу, пожалуйста, позвони ему и возьмете его", – рассказал Великий.

Юрий Великий в интервью скриншот

По словам юмориста, Кошевой перезвонил ему ровно через две минуты после разговора. Юрий якобы начал отнекиваться, мол, о чем тут разговаривать.

"Короче говоря, я красиво оделся, приехал на встречу, и первое, что мне сказал лысый: "Юрчик, когда звонишь голосом президента, делай это не со своего телефона", – добавил Великий, уточнив, что персонально с Зеленским знаком очень давно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа Великий впервые спародировали Зеленского в Одессе на концерте студии "95 Квартал".

Его появление на сцене вызвало неоднозначную реакцию: некоторые удивились голову юмориста, который похож на президента, некоторые же наоборот раскритиковали его.

Позже Юрий поделился фото и видео с его выступления, также вызвав разную реакцию. Кем и откуда является Великий, заменивший Зеленского в "Квартале", читайте по ссылке.

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