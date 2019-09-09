"Зачем налысо?" Звезда "Не родись красивой" удивила фанов резкой сменой имиджа

Российская актриса, звезда сериала "Не родись красивой" Нелли Уварова удивила кардинальной сменой имиджа.

Так, она побрилась практически налысо и заметно поправилась. Соответствующие снимки были опубликованы на фан-страничке Уваровой в Instagram.

Нелли Уварова Фото из Instagram

Нелли Уварова Фото из Instagram

Нелли Уварова Фото из Instagram

Нелли Уварова Фото из Instagram

Нелли Уварова Фото из Instagram

Нелли Уварова Фото из Instagram

Нелли Уварова Фото из Instagram

Поклонники раскритиковали новый образ звезды. Однако нашлись и те, кто поддержал Нелли в ее решении и восхитился таким необычным выбором.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Дарья Мельникова, известна ролью в сериале "Папины дочки", шокировала поклонников видео, в котором налысо побрила себе голову.

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