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9 сентября • обновлено в 10:59
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"Зачем налысо?" Звезда "Не родись красивой" удивила фанов резкой сменой имиджа

5.9т Читать материал на украинском

Российская актриса, звезда сериала "Не родись красивой" Нелли Уварова удивила кардинальной сменой имиджа.

Так, она побрилась практически налысо и заметно поправилась. Соответствующие снимки были опубликованы на фан-страничке Уваровой в Instagram.

"Зачем налысо?" Звезда "Не родись красивой" удивила фанов резкой сменой имиджа

Нелли Уварова

Фото из Instagram

"Зачем налысо?" Звезда "Не родись красивой" удивила фанов резкой сменой имиджа

Нелли Уварова

Фото из Instagram

"Зачем налысо?" Звезда "Не родись красивой" удивила фанов резкой сменой имиджа

Нелли Уварова

Фото из Instagram

"Зачем налысо?" Звезда "Не родись красивой" удивила фанов резкой сменой имиджа

Нелли Уварова

Фото из Instagram

"Зачем налысо?" Звезда "Не родись красивой" удивила фанов резкой сменой имиджа

Нелли Уварова

Фото из Instagram

"Зачем налысо?" Звезда "Не родись красивой" удивила фанов резкой сменой имиджа

Нелли Уварова

Фото из Instagram

"Зачем налысо?" Звезда "Не родись красивой" удивила фанов резкой сменой имиджа

Нелли Уварова

Фото из Instagram

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Поклонники раскритиковали новый образ звезды. Однако нашлись и те, кто поддержал Нелли в ее решении и восхитился таким необычным выбором.

"Зачем налысо?" Звезда "Не родись красивой" удивила фанов резкой сменой имиджа
"Зачем налысо?" Звезда "Не родись красивой" удивила фанов резкой сменой имиджа
"Зачем налысо?" Звезда "Не родись красивой" удивила фанов резкой сменой имиджа
"Зачем налысо?" Звезда "Не родись красивой" удивила фанов резкой сменой имиджа
"Зачем налысо?" Звезда "Не родись красивой" удивила фанов резкой сменой имиджа
"Зачем налысо?" Звезда "Не родись красивой" удивила фанов резкой сменой имиджа

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Дарья Мельникова, известна ролью в сериале "Папины дочки", шокировала поклонников видео, в котором налысо побрила себе голову.

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Персона
Нелли Уварова
Место
Россия
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