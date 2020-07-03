Зачем королева Елизавета II носит разноцветные зонтики: раскрыт секрет

Ольга Веркалец Люди 13:36, 3.07.2020

Королева Великобритании Елизавета II подбирает зонты с цветными вставками, чтобы они сочетались с оттенками ее нарядов и шляп.

Секрет стиля раскрыли журналисты The Sun. По информации издания, с 1993 года Елизавета II выбирает прозрачные зонты Fulton модели Birdcage с цветными вставками, стоимость которых на сайте компании составляет 21 фунт стерлингов (712 гривен).

Королева Елизавета II с зонтиком
Люкс ФМ

Бренд производит их по индивидуальному заказу королевы в разных цветах, чтобы они идеально подходили к ее нарядам и шляпам. Так, в коллекции Елизаветы II есть розовый, зеленый, фиолетовый, синий, красный, белый, коричневый, голубой, бордовый, мятный и желтый зонты.

Кроме того, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон также появились на публике с изделиями бренда Fulton. Их сфотографировали на премьере фильма War Horse в 2012 году с зонтиком с черной вставкой.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
AFP

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось новое фото королевской пары Елизаветы II и принца Филиппа накануне дня рождения любимого супруга королевы Великобритании.

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