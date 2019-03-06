МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

"Зачем грудь показывать?" Сумская взбудоражила сеть откровенным фото

20тЧитать материал на украинском

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская восхитила пользователей сети откровенным снимком. Так, она позировала в черном наряде с очень глубоким декольте, которое практически оголяло ее грудь.

Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram.

Ольга Сумская

Ольга Сумская

instagram.com/olgasumska

Новости
"Старая версия лучше": Лобода оскандалилась с песней для популярного шоу
Ольга Сумская

Ольга Сумская

instagram.com/olgasumska

"Ольга, вы очень красивая! Восхищаюсь вашей красотой", "Роковая женщина", "Богиня", "Очень красивая", - восхитились Сумской ее поклонники.

"Зачем грудь показывать?" Сумская взбудоражила сеть откровенным фото
"Зачем грудь показывать?" Сумская взбудоражила сеть откровенным фото
"Зачем грудь показывать?" Сумская взбудоражила сеть откровенным фото
"Зачем грудь показывать?" Сумская взбудоражила сеть откровенным фото
"Зачем грудь показывать?" Сумская взбудоражила сеть откровенным фото
"Зачем грудь показывать?" Сумская взбудоражила сеть откровенным фото

Но, нашлись и те, кто посчитал снимок слишком откровенным.

"Красивая, грудь можно и не показывать", "Декольте явно перебор", "Я не понимаю, это мания какая-то грудь выпячивать? Всему свое время", "Грудь не надо так показывать", - пишут в сети.

"Зачем грудь показывать?" Сумская взбудоражила сеть откровенным фото
"Зачем грудь показывать?" Сумская взбудоражила сеть откровенным фото
"Зачем грудь показывать?" Сумская взбудоражила сеть откровенным фото
"Зачем грудь показывать?" Сумская взбудоражила сеть откровенным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, Сумская вызвала восторг своих подписчиков в соцсети, опубликовав серию осенних портретных фото, на которых запечатлена без макияжа.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Ольга Сумская
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
16
11
Смешно
4
Интересно
3
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги