"Зачем грудь показывать?" Сумская взбудоражила сеть откровенным фото

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская восхитила пользователей сети откровенным снимком. Так, она позировала в черном наряде с очень глубоким декольте, которое практически оголяло ее грудь.

Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram.

Ольга Сумская instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская instagram.com/olgasumska

"Ольга, вы очень красивая! Восхищаюсь вашей красотой", "Роковая женщина", "Богиня", "Очень красивая", - восхитились Сумской ее поклонники.

Но, нашлись и те, кто посчитал снимок слишком откровенным.

"Красивая, грудь можно и не показывать", "Декольте явно перебор", "Я не понимаю, это мания какая-то грудь выпячивать? Всему свое время", "Грудь не надо так показывать", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сумская вызвала восторг своих подписчиков в соцсети, опубликовав серию осенних портретных фото, на которых запечатлена без макияжа.

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