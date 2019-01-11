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''Зачем грудь показывать?'' Лобода удивила фанатов откровенным фото

9.3тЧитать материал на украинском

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, удивила поклонников новым фото. Так, артистка позирует в купальнике с глубоким декольте, которое многие сочли слишком откровенным.

Снимок был сделан на Мальдивских островах, где певица вместе со своими детьми проводила отпуск. Фото Лобода опубликовала на своей странице в Instagram.

''Зачем грудь показывать?'' Лобода удивила фанатов откровенным фото

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No news no shoes 💋

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

It was my last lesson here👿

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Многим пользователям сети не понравился откровенный снимок. Хотя нашлись и те, кому фото понравилось.

''Зачем грудь показывать?'' Лобода удивила фанатов откровенным фото
''Зачем грудь показывать?'' Лобода удивила фанатов откровенным фото
''Зачем грудь показывать?'' Лобода удивила фанатов откровенным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, Лобода вместе с дочерью отдыхала в пятизвездочном отеле Soneva Fushi на острове Кунфунаду. Каждый номер являет собой отдельную просторную виллу с персональным выходом на пляж, частным садом и многими другими преимуществами.

Популярный сайт бронирования отелей указал, что стоимость проживания на вилле, где, вероятно, отдыхала звезда, составляет свыше 80 тысяч гривен в сутки (или почти 200 тысяч рублей за ночь).

''Зачем грудь показывать?'' Лобода удивила фанатов откровенным фото

Так как певица отдыхала на протяжении 9 дней, с 1 по 10 января, стоимость ее проживания, указанная на сайте, составила примерно 740 тысяч гривен (почти 1,8 млн рублей).

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