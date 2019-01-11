''Зачем грудь показывать?'' Лобода удивила фанатов откровенным фото

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, удивила поклонников новым фото. Так, артистка позирует в купальнике с глубоким декольте, которое многие сочли слишком откровенным.

Снимок был сделан на Мальдивских островах, где певица вместе со своими детьми проводила отпуск. Фото Лобода опубликовала на своей странице в Instagram.

Главред

Многим пользователям сети не понравился откровенный снимок. Хотя нашлись и те, кому фото понравилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лобода вместе с дочерью отдыхала в пятизвездочном отеле Soneva Fushi на острове Кунфунаду. Каждый номер являет собой отдельную просторную виллу с персональным выходом на пляж, частным садом и многими другими преимуществами.

Популярный сайт бронирования отелей указал, что стоимость проживания на вилле, где, вероятно, отдыхала звезда, составляет свыше 80 тысяч гривен в сутки (или почти 200 тысяч рублей за ночь).

Так как певица отдыхала на протяжении 9 дней, с 1 по 10 января, стоимость ее проживания, указанная на сайте, составила примерно 740 тысяч гривен (почти 1,8 млн рублей).