"Зачем делать рот на все лицо?" Лорак разгромили за неудачную пластику

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, в очередной раз оказалась в центре обсуждения из-за внешнего вида.

Так, в этот раз пользователи в сети раскритиковали выступление звезды на концерте "Рождество с Григорием Лепсом 2020". Видео выступления было опубликовано на официальном канале Лорак на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ани Лорак Instagram @anilorak

Так, на сцене певица появилась в платье с прозрачным низом, а также бежевом пиджаке. Впрочем, внимание зрителей привлекло лицо Ани.

Ани Лорак Instagram @anilorak

Пользователи вновь обратили внимание на то, как изменилась внешность артистки. Многие уверены, что звезда переборщила с пластическими операциями, испортив свою естественную красоту.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ани Лорак озадачила поклонников новым фото. На своей странице в Instagram она показала, как позирует в белом платье, напоминающем свадебное, из-за чего на артистку посыпались вопросы.

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