Главная Новости
10 января • обновлено в 13:57
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Зачем делать рот на все лицо?" Лорак разгромили за неудачную пластику

1.8т
Читать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, в очередной раз оказалась в центре обсуждения из-за внешнего вида.

Так, в этот раз пользователи в сети раскритиковали выступление звезды на концерте "Рождество с Григорием Лепсом 2020". Видео выступления было опубликовано на официальном канале Лорак на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ани Лорак

Ани Лорак

Instagram @anilorak

Новости
Лорак удивила огромной грудью: как изменилась украинская звезда в РФ

Так, на сцене певица появилась в платье с прозрачным низом, а также бежевом пиджаке. Впрочем, внимание зрителей привлекло лицо Ани.

Ани Лорак

Ани Лорак

Instagram @anilorak

Пользователи вновь обратили внимание на то, как изменилась внешность артистки. Многие уверены, что звезда переборщила с пластическими операциями, испортив свою естественную красоту.

"Зачем делать рот на все лицо?" Лорак разгромили за неудачную пластику
"Зачем делать рот на все лицо?" Лорак разгромили за неудачную пластику
"Зачем делать рот на все лицо?" Лорак разгромили за неудачную пластику

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ани Лорак озадачила поклонников новым фото. На своей странице в Instagram она показала, как позирует в белом платье, напоминающем свадебное, из-за чего на артистку посыпались вопросы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Анна Михно
Персона
Ани Лорак
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
9
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну как зачем ????что бы у турок отсасы вать)))))))))им нравиться))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
фил филька
фил филька
классический пример упоротоботов)) (это я не про певичку - ее ваще не знаю)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Где "рот на все лицо"? Типилы
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги