"Забудь о трусиках": модели Victoria’s Secret стали жертвами домогательств

Бывшего директора по маркетингу компании L Brands, которая владеет брендом Victoriaʼs Secret, Эда Разека обвиняют в домогательствах и запугивании моделей.

Как сообщает издание The New York Times, Разека обвинили 30 нынешних и бывших сотрудников компании, среди которых были и модели.

Эд Разек Getty

В статье говорится, что Эд пытался целовать моделей и просил их садиться к нему на колени. Более того, по словам источников, во время одной из примерочных сессий в 2018 году он сказал Белле Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире: "Забудь о трусиках".

Белла Хадид Getty

Примечательно, что сотрудники и модели неоднократно жаловались на поведение Разека, однако ни одна из жалоб не воспринималась серьезно:

"Эти нападки были поводом посмеяться и воспринимались как норма. Это было словно промывание мозгов. Каждый, кто пытался хоть что-то с этим поделать, не просто игнорировался. Их наказывали", – рассказала бывшая сотрудница PR-отдела компании Кейси Кроув Тейлор.

Getty

Сам Разек обвинения в свой адрес опровергает, заявляя, что они "категорически не соответствуют действительности, неправильно истолкованы или вырваны из контекста".

Также, по словам источников, основатель L Brands миллиардер Лесли Векснер знал о непристойном поведение Разека. Однако представитель бизнесмена от комментариев отказался.

Эд Разек Getty

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