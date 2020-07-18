Заболевшую коронавирусом звезду Болливуда госпитализировали

Юля Ухина Люди 09:44, 18.07.2020

Известная индийская актриса, "Мисс мира-1994" Айшвария Рай и ее дочь Аарадья срочно доставлены в больницу Нанавати в Мумбаи с COVID-19.

Об этом сообщает издание ANI. По словам инсайдеров, у знаменитости и ее дочери диагностировали коронавирус еще 12 июля, но поскольку никаких симптомов не проявлялось, доктора позволили им лечиться дома. Однако 19 июля Айшварии и Аарадьи стало плохо и обеих пришлось госпитализировать: у них началась одышка.

Айшвария Рай с дочерью и мужем (Instagram Айшварии Рай)

Отмечается, что в той же больнице уже неделю находятся родственники Айшварии – супруг Абхишек Баччан и свекр Амитабх.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный американский актер Марк Блум умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

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