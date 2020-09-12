Заболевший Остапчук о коронавирусе: так плохо мне не было никогда

Украинский шоумен и ведущий Владимир Остапчук, у которого не так давно подтвердился коронавирус, рассказал о своем самочувствии.

О том, как протекает болезнь Остапчук поделился с поклонниками на своей странице в Instagram.

"Я не люблю жаловаться, но это была, наверное, самая ужасная неделя для моего здоровья. Так плохо мне не было никогда. Температура под 40, кашель, озноб и ещё много чего, и сегодня первый день, когда я снова в соцсетях", – написал в фотоблоге ведущий.

По словам Остапчука, плохо он себя почувствовал еще 4 сентября во время выступления, но на сцену звезда так и не смог подняться.

"В день, когда мне стало резко плохо, 4 сентября, в день моего первого большого стендап, я не вышел на сцену, и я не мог поступить иначе. Несмотря на то, что это мое первое большое выступление и я долго готовился, ждал и переживал, чтобы все кайфонули, и sold out тому подтверждение, но ваше здоровье и безопасность – это главное", – поделился он.

Под фото шоумен призвал всех беречь себя и пожелал никому не болеть.

"А если и болеете – то с юмором и верой в хорошее" - сообщил артист.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что недавно подтвердился коронавирус у певицы Kamaliya. Звезда подхватила вирус вместе со всей семьей.

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