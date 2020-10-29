Переболевший коронавирусом Гоша Куценко: очень коварная и тяжкая болезнь

Российский актер Гоша Куценко заявил о том, что переболел коронавирусом и эти две недели ему дались очень тяжело.

По его словам, COVID-19 – непростое заболевание. На своей странице в Instagram он записал видеообращение, в котором напомнил людям об обязательном ношении медицинских масок (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Все! Я свободен! Две недели борьбы не на шутку! Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить! Не верьте отрицающим ковид, лечение его и, главное, маски! Люди не ведают, что болтают! Верьте врачам и тем, кто перенес. Особенно в тяжелой форме! А особенно верьте тем, кого уже нет. Это особенная пневмония", – написал актер.

Куценко отметил, что только настоящие специалисты, которые ежедневно борются с коронавирусом, заслуживают доверия и уважения.

"Всем, кто несет глупости про ношения масок – идите в попу! Дышите там! А по дороге гляньте на Китай! 2 ярда людей, соблюдая элементарную дисциплину – здоровы! Чего и нам желаю! До встречи на сцене и экранах! Но! В масках!", – подчеркнул артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гоша Куценко заявил, что с помощью коронавируса природа решила отомстить людям за губительное воздействие.