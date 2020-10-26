Заболевший коронавирусом Фагот появился на публике без маски: артист объяснил инцидент

Лидер группы ТНМК ("Танок на майдані Конґо") Олег Михайлюта (Фагот) заболел коронавирусом. 46-летний исполнитель получил положительный результат ПЦР-теста 20 октября, а уже 25 октября он появился на публике без маски.

По его словам, сначала тело ужасно ломало, но позже отпустило. Уже через несколько дней появился снимок, на котором видно, как музыкант сидит за столом в одном из загородных комплексов отдыха. Соответствующий кадр опубликовал сайт TCH.

На фото видно, как он обедает с женщиной, очень похожей на дизайнера Ольгу Навроцкую.

Заболевший коронавирусом Фагот появился на публике без маски Facebook Олега Михайлюты

Фагота увидели в загородном комплексе вместе со знакомой TCH.ua

Также в сториз Instagram Фагот показал, как посетил избирательный участок, чтобы проголосовать на местных выборах. Кроме того, музыкант успел купить новую машину в этот же день.

Заболевший коронавирусом Фагот появился на публике без маски Instagram Олега Михайлюты

В сторону популярного исполнителя полетела куча негатива. Многие в недоумении, как певец может спокойно разгуливать в общественных местах при таком заболевании.

Позже Фагот на своей странице в Facebook решил прокомментировал ситуацию, чтобы люди не рассеивали панику.

"Рассказываю специально для кипишных и нервных, мне уже хорошо, симптомов никаких нет и по всем сегодняшним протоколам я считаюсь здоровым и незаразных. Поэтому сегодня я проявил свою гражданскую позицию и появился на избирательном участке", – написал артист.

Также он добавил, что может себе позволить появляться в публичных местах и не надевать маску, если это, например, ресторан.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный британский актер Джонни Лиз умер в возрасте 78 лет после заражения коронавирусом. Он тяжело болел в течение последних двух недель, а за сутки до смерти получил положительный результат теста на COVID-19.